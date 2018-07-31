Гидрометцентр предупредил о снижении на 15-20% урожая зерновых в России
31 июля 2018 19:28
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«Прогноз Гидрометцентра — урожай в этом году для зерновых и зерново-бобовых ожидается примерно на 15–20% ниже прошлогоднего», — сказал Киктев.
Киктев также напомнил, что в первой половине июня на Северном Кавказе, в Приволжском и Южном федеральных округах были отмечены атмосферные и почвенные засухи. По его словам, сильные осадки, которые прошли в последние две недели в некоторых районах, «распределялись неравномерно, очень пестро».
Тем не менее сейчас погодные условия для созревания зерновых в России оцениваются метеорологами как «нормальные» и «удовлетворительные». «То есть ситуация не настораживающая», — добавил он, напомнив, что в 2017 году Россия собрала рекордный за свою историю урожай.
Согласно данным Росстата, в 2017 году собрали 135,4 млн т зерновых — больше, чем за всю историю России.
Прогноз Минсельхоза по урожаю зерновых на уровне 100 млн т сохраняется, несмотря на неблагоприятные погодные условия в ряде субъектов, такие как засуха и угроза наводнений в 17 регионах России, заявил первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов. «Нас серьезно испытывает погода», — сказал он журналистам в кулуарах Всероссийского дня льняного поля, который проходит в Смоленской области 31 июля. По словам чиновника, которые приводит «РИА Новости», на сегодняшний день уже собраны 40 млн т зерновых.
Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев говорил, что в этом году в России ожидает урожай в пределах 100 млн т зерновых из-за засухи в южных регионах России. При этом, по его словам, экспорт зерна из России в этом году составит 40–45 млн т.
«Порядка 100 млн т — мы надеемся, что такой объем зерна мы соберем в этом году. При этом надо четко совершенно понимать, что прогноз на перспективу может быть изменен в зависимости от того, как будут складываться погодные условия», — сказал Патрушев в начале июля (цитата по ТАСС). Министр также отметил, что ситуация с прогнозом на зерно регулярно меняется. «Будет возможность собрать больше — конечно, мы приложим все усилия и это сделаем», — добавил Патрушев.
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Комментарии
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В прошлом году Россия собрала рекордные 135,4 млн тонн зерновых. Социум
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