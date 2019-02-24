Герой Советского Союза, участник ВОВ Владимир Чудайкин отмечает сегодня свой 94 день рождения

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Ветеран попал на фронт в ноябре 1944 года. Служил заряжающим в танке 23-й танковой бригады (9-й танковый корпус).штурмовал Берлин. В бою прикрывал наступающую пехоту, уничтожал огневые точки противника.Во время штурма рейхстага танк был подбит, Чудайкин получил ранение.Только через месяц после госпиталя он узнал, что за бои под рейхстагом ему присвоили звание Героя Советского Союза.С днём рождения Владимира Ивановича Чудайкина от имени всех жителей СО и от себя лично поздравил губернатор СО."Вы - выдающийся человек с удивительной судьбой. Своим трудом, героическими подвигами на фронте Вы показываете пример того, каким должен быть настоящий Человек. Вы патриот, труженик, защитник, человек, который стал настоящим Героем, легендой Самарской области и всей нашей страны. Я очень дорожку тем, что на протяжении многих лет мы не просто знакомы, а работаем вместе", - отметил, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.