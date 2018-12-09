Генпрокуратура рассказала о росте числа взяток в России
9 декабря 2018 14:18
17
Как отмечается, рост коррупции наблюдается в Москве, Подмосковье и на Кубани. Всего с начала года зафиксирован 3171 случай, когда как в 2017 году было зарегистрировано 2899 случаев получения взятки. В результате рост за текущий год составил 9,4%.
В Москве правоохранители зарегистрировали 182 случая, в Ростовской области 170 случаев и в Подмосковье — 126 случаев получения взяток.
Помимо этого, произошёл рост преступлений на 10,5%, связанных с дачей взятки, — 2251 случай в 2018 году против 2037 в 2017 году. Всего с января по октябрь было зафиксировано 27 тысяч преступлений коррупционной направленности.
В отчёте также указано, что коррупционные дела в России чаще всего связаны со взяточничеством — 1366 (22,3%), мошенничеством — 1210 (19,8%) и дачей взятки — 1105 (18%).
Ранее Генпрокуратура отчиталась о росте выявления взяток на 11% в первом полугодии 2018 года.
Фото: © Pixabay
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
9 декабря 2018 14:18
Рост коррупции наблюдается в Москве, Подмосковье и на Кубани. Всего за год зафиксирован 3171 случай. Социум
9
9 декабря 2018 14:03
Народный артист РСФСР Лев Лещенко был экстренно госпитализирован прямо с концерта в Москве. Социум
25
9 декабря 2018 11:45
В рамках мероприятий проходит возложение цветов. Социум
210
Здравоохранение
7 декабря 2018 18:07
Коллеги из США высоко оценили работу детской кардиослужбы региона. Здравоохранение
330
7 декабря 2018 11:25
С собой необходимо иметь страховой медицинский полис. Здравоохранение
230
5 декабря 2018 17:50
Оценить качество оказания медицинских услуг жители Самарской области могут по пяти основным критериям: работа регистратуры, участковых врачей, докторов узких... Здравоохранение
328
Новости медицины
3 декабря 2018 19:47Супер Вилитра
Левитра с Дапоксетином – индийский дженерик для улучшения эрекции и борьбы с ранней эякуляцией. Новости медицины
122
29 ноября 2018 13:16
ДНК или дезоксирибонуклеиновая кислота присутствует в организме всех живых существ. У человека она определяет все наследственные черты, полученные от... Новости медицины
149
25 ноября 2018 11:25
Сегодня многие люди имеют проблемы со здоровьем. К сожалению, далеко не все болезни легко вылечить. Новости медицины
207
Туризм
29 ноября 2018 12:35
После закрытия направления многие по-прежнему на сайте ищут туры в Египет. Туризм
2243
27 ноября 2018 11:41
11% ответили, что всегда и везде в путешествиях делают селфи. Туризм
259
27 ноября 2018 10:37
Стороны ведут постоянный диалог для беспроблемного вступления в силу безвизового соглашения. Туризм
342
Образование
8 декабря 2018 19:11
В рамках МШМД пройдут деловые игры, спецкурсы, дипломатические поединки, дебаты, встречи с лучшими педагогами МГИМО. Образование
393
7 декабря 2018 11:32
Она будет рассчитана на 1200 детей. Образование
238
6 декабря 2018 14:28
Он пройдет на 15 площадках. Образование
431
Культура
8 декабря 2018 22:22
Кинематографист также запланировал съёмки фильма-впечатления о композиторе Дмитрии Шостаковиче, сейчас ведутся переговоры с сценаристом будущей ленты. Культура
674
7 декабря 2018 22:18
Победителей объявят 10 февраля 2019 года на церемонии в комплексе Staples Center (Лос-Анджелес). Культура
578
7 декабря 2018 10:56
Коллектив вновь порадует зрителей стройным хоровым пением и сольными исполнениями. Культура
280
Мода
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
92
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
387
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
646
Видео
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
376
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
716
6 декабря 2018 14:10
Ранее общественность выступила против возможной застройки. Социум
680
5 декабря 2018 13:31
Собака преградила путь мячу. В мире
434
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
494
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
799
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1039
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
935
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1330
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1722
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1781
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2984
Мероприятия