Я нашел ошибку
Главные новости: 
Рост коррупции наблюдается в Москве, Подмосковье и на Кубани. Всего за год зафиксирован 3171 случай.
Генпрокуратура рассказала о росте числа взяток в России
Народный артист РСФСР Лев Лещенко был экстренно госпитализирован прямо с концерта в Москве.
Льва Лещенко экстренно госпитализировали с концерта в Москве
В ДТП на дороге Тольятти-Хрящевка пострадали пятеро Chevrolet Cruze врезался в Лада Калина.
В ДТП на дороге Тольятти-Хрящевка пострадали пятеро
В Жигулевске безработная пошла в гости и украла детский велосипед из подъезда Ей грозит лишение свободы сроком до двух лет.
В Жигулевске безработная пошла в гости и украла детский велосипед из подъезда
Сегодня в Самарской области проходят мероприятия, посвящённые Дню Героев Отечества В рамках мероприятий проходит возложение цветов.
Сегодня в Самарской области проходят мероприятия, посвящённые Дню Героев Отечества
В Сети рассекретили рендер нового интерьера Lada Vesta Представленный рендер является предварительной версией салона.
В Сети рассекретили рендер нового интерьера Lada Vesta
В дептрансе Самары опровергли слухи об отмене маршрутов № 96 и № 205
В дептрансе Самары опровергли слухи об отмене маршрутов № 96 и № 205
В Самарской области водитель врезался в препятствие у обочины и перевернулся в кювет Пострадали два человека.
В Самарской области водитель врезался в препятствие у обочины и перевернулся в кювет
сегодня  Воскресенье, 9 декабря, 14:36
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 09/12:
USD 66.92
0.18
EUR 76.08
0.47
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Генпрокуратура рассказала о росте числа взяток в России

9 декабря 2018 14:18
17
Рост коррупции наблюдается в Москве, Подмосковье и на Кубани. Всего за год зафиксирован 3171 случай.
В России в 2018 году на 10% чаще стали брать взятки, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на отчёт Генпрокуратуры, передает life.ru.

Как отмечается, рост коррупции наблюдается в Москве, Подмосковье и на Кубани. Всего с начала года зафиксирован 3171 случай, когда как в 2017 году было зарегистрировано 2899 случаев получения взятки. В результате рост за текущий год составил 9,4%.

В Москве правоохранители зарегистрировали 182 случая, в Ростовской области 170 случаев и в Подмосковье — 126 случаев получения взяток.

Помимо этого, произошёл рост преступлений на 10,5%, связанных с дачей взятки, — 2251 случай в 2018 году против 2037 в 2017 году. Всего с января по октябрь было зафиксировано 27 тысяч преступлений коррупционной направленности.

В отчёте также указано, что коррупционные дела в России чаще всего связаны со взяточничеством — 1366 (22,3%), мошенничеством — 1210 (19,8%) и дачей взятки — 1105 (18%).

Ранее Генпрокуратура отчиталась о росте выявления взяток на 11% в первом полугодии 2018 года. 


Фото: © Pixabay
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
9 декабря 2018  14:18
Рост коррупции наблюдается в Москве, Подмосковье и на Кубани. Всего за год зафиксирован 3171 случай.
Генпрокуратура рассказала о росте числа взяток в России
Рост коррупции наблюдается в Москве, Подмосковье и на Кубани. Всего за год зафиксирован 3171 случай.  Социум
9
9 декабря 2018  14:03
Народный артист РСФСР Лев Лещенко был экстренно госпитализирован прямо с концерта в Москве.
Льва Лещенко экстренно госпитализировали с концерта в Москве
Народный артист РСФСР Лев Лещенко был экстренно госпитализирован прямо с концерта в Москве.   Социум
25
9 декабря 2018  11:45
Сегодня в Самарской области проходят мероприятия, посвящённые Дню Героев Отечества В рамках мероприятий проходит возложение цветов.
Сегодня в Самарской области проходят мероприятия, посвящённые Дню Героев Отечества
В рамках мероприятий проходит возложение цветов. Социум
210
Весь список

Здравоохранение
7 декабря 2018  18:07
Коллеги из США высоко оценили работу детской кардиослужбы региона.
Михаил Ратманов провёл встречу в Самарском областном клиническом кардиодиспансере с детскими кардиохирургами из США
Коллеги из США высоко оценили работу детской кардиослужбы региона.  Здравоохранение
330
7 декабря 2018  11:25
В Тольятти пройдет акция «Женское здоровье» С собой необходимо иметь страховой медицинский полис.
В Тольятти пройдет акция «Женское здоровье»
С собой необходимо иметь страховой медицинский полис. Здравоохранение
230
5 декабря 2018  17:50
Оценить качество оказания медицинских услуг жители Самарской области могут по пяти основным критериям: работа регистратуры, участковых врачей, докторов узких специальностей, организация обследований (ЭКГ, УЗИ, лаборатория и т.д.), а также условия пребыван
Поликлиники Промышленного района Самары выходят в лидеры голосования по оценке медицинских учреждений региона на портале «ВМЕСТЕ»
Оценить качество оказания медицинских услуг жители Самарской области могут по пяти основным критериям: работа регистратуры, участковых врачей, докторов узких... Здравоохранение
328
Весь список
Новости медицины
3 декабря 2018  19:47
Супер Вилитра
 Левитра с Дапоксетином – индийский дженерик для улучшения эрекции и борьбы с ранней эякуляцией.  Новости медицины
122
29 ноября 2018  13:16
ДНК Анализ
ДНК Анализ
 ДНК или дезоксирибонуклеиновая кислота присутствует в организме всех живых существ. У человека она определяет все наследственные черты, полученные от... Новости медицины
149
25 ноября 2018  11:25
Остеохондроз: суть, симптомы и последствия
Остеохондроз: суть, симптомы и последствия
 Сегодня многие люди имеют проблемы со здоровьем. К сожалению, далеко не все болезни легко вылечить.  Новости медицины
207
Весь список
Туризм
29 ноября 2018  12:35
40% туристов не полетят в Египет, даже если его окончательно откроют После закрытия направления многие по-прежнему на сайте ищут туры в Египет
40% туристов не полетят в Египет, даже если его окончательно откроют
После закрытия направления многие по-прежнему на сайте ищут туры в Египет. Туризм
2243
27 ноября 2018  11:41
46% путешественников терпимо относятся к селфи, если их не задевают селфи-палкой
46% путешественников терпимо относятся к селфи, если их не задевают селфи-палкой
11% ответили, что всегда и везде в путешествиях делают селфи. Туризм
259
27 ноября 2018  10:37
Между Россией и Ямайкой вступает в силу безвизовый режим
Между Россией и Ямайкой вступает в силу безвизовый режим
Стороны ведут постоянный диалог для беспроблемного вступления в силу безвизового соглашения. Туризм
342
Весь список
Образование
8 декабря 2018  19:11
В рамках МШМД пройдут деловые игры, спецкурсы, дипломатические поединки, дебаты, встречи с лучшими педагогами МГИМО.
Образовательный проект МГИМО "Международная школа молодёжной дипломатии" презентован в СО
В рамках МШМД пройдут деловые игры, спецкурсы, дипломатические поединки, дебаты, встречи с лучшими педагогами МГИМО.  Образование
393
7 декабря 2018  11:32
В поселке Мехзавод в Самаре построят школу Она будет рассчитана на 1200 детей.
В поселке Мехзавод в Самаре построят школу
Она будет рассчитана на 1200 детей. Образование
238
6 декабря 2018  14:28
В Самарской области состоится II Всероссийский правовой (юридический) диктант
В Самарской области состоится II Всероссийский правовой ( юридический) диктант
Он пройдет на 15 площадках. Образование
431
Весь список

Культура
8 декабря 2018  22:22
Кинематографист также запланировал съёмки фильма-впечатления о композиторе Дмитрии Шостаковиче, сейчас ведутся переговоры с сценаристом будущей ленты.
Алексей Учитель приступает к съёмкам фильма о Викторе Цое
Кинематографист также запланировал съёмки фильма-впечатления о композиторе Дмитрии Шостаковиче, сейчас ведутся переговоры с сценаристом будущей ленты.  Культура
674
7 декабря 2018  22:18
Победителей объявят 10 февраля 2019 года на церемонии в комплексе Staples Center (Лос-Анджелес).
Хворостовский посмертно номинирован на "Грэмми"
Победителей объявят 10 февраля 2019 года на церемонии в комплексе Staples Center (Лос-Анджелес).  Культура
578
7 декабря 2018  10:56
Государственный Волжский русский народный хор в Самаре представит программу «По-над Волгой заря занялась»
Государственный Волжский русский народный хор в Самаре представит программу «По-над Волгой заря занялась»
Коллектив вновь порадует зрителей стройным хоровым пением и сольными исполнениями. Культура
280
Весь список
Мода
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
92
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
387
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
646
Весь список


Видео
8 декабря 2018  12:59
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября.
В мире
376
8 декабря 2018  10:59
В
В "Сколково" упал прототип аэротакси стоимостью 12 млн: видео
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд.
В стране
716
6 декабря 2018  14:10
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
   Ранее общественность выступила против возможной застройки.
Социум
680
5 декабря 2018  13:31
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины В результате футболист пробил по пустым воротам.
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины
Собака преградила путь мячу.
В мире
434
30 ноября 2018  14:19
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь.
Социум
494
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
799
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1039
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
935
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1330
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1722
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1781
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2984
Весь список

Мероприятия
Сотрудники ГИМС в Самаре на набережной Волги провели очередной профилактический рейд
В Самарском исполкоме прокомментировали уход Алексея Анисимова из ОНФ
В Самаре в честь Дня Героев Отечества пройдет концерт «От героев былых времен…»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные