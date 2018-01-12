Генпрокуратура проверит Госфильмофонд после смены руководства

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«Проверка плановая, никаких выемок не было. Два сотрудника будут работать, как и везде, запросят какие-то документы… Не знаю, какой у них будет режим. Это без всяких подоплек, что пришел новый директор», — объяснил Тельнов, который возглавил Госфильмофонд 10 января.Генпрокуратура России начала проверку деятельности Госфильмофонда в четверг, 11 января, пояснил Тельнов.«Госфильмофонд проверяют, как и любую другую бюджетную организацию. Затребовали документы, касающиеся уставной деятельности Госфильмофонда. Сегодня сотрудники их готовят», — сказал он.О том, что проверку в Госфильмофонде проводила Генеральная прокуратура, РБК подтвердил источник в Министерстве культуры — ведомстве, которое осуществляет контроль за его деятельностью. «Мы свою проверку, начатую в конце декабря, тоже продолжаем», — отметил собеседник РБК.В конце декабря попытка сотрудников Министерства культуры проверить хозяйственную деятельность Госфильмофонда вызвала критику со стороны Сергея Мельничука, который тогда был исполняющим обязанности генерального директора организации. По его словам, представители министерства пытались изучить бухгалтерские документы за последние пять лет и потребовали вскрыть закрытые в выходной день кабинеты. На это Мельничук заявил, что Госфильмофонд подчиняется не министру культуры, а правительству, не являясь таким образом подведомственной организацией.Попыткам провести проверку в Госфильмофонде предшествовал конфликт главы организации Николая Бородачева с кинематографистами. Привел он в результате к тому, что в конце декабря 32 известных российских режиссера и кинопродюсера, включая Федора Бондарчука и Никиту Михалкова, направили Медведеву письмо, в котором попросили премьера рассмотреть возможность назначения новым главой Госфильмофонда Тельнова. Бородачева они упрекали в том числе в «финансировании дорогостоящих проектов», не связанных с выполнением основных задач организации.Бородачев, снятый с должности Дмитрием Медведвым 10 января, отказался общаться с корреспондентом РБК.В прошлом году доходы Госфильмофонда превысили 1,4 млрд руб. Расходы при этом составили почти 719 млн руб., что дало 696 млн руб. чистого операционного результата, следует ​из отчетности бюджетного учреждения культуры. В 2017-м Госфильмофонд, согласно документу, намеревался ​получить примерно 835 млн руб. дохода, из них 622 млн руб. — из федерального бюджета, 213 млн руб. — за счет оказания платных услуг. Запланированные на этот год расходы оценивались в 843 млн руб.​На момент публикации материала в Генпрокуратуре не ответили на запрос РБК.