Геннадий Онищенко выступил за запрет кофе в школах
2 сентября 2018 13:39
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— Правильная мера, и я думаю, что мы вполне можем, опираясь на этот опыт, продолжить эту работу и в нашей стране, — высказал мнение Онищенко агентству РИА "Новости".
Ранее нейробиологи из университета Сеула выяснили, что регулярное употребление большого количества кофе может спровоцировать проблемы со сном и "перезагрузкой" организма, а также может стать катализатором проблем, связанных с сердечно-сосудистой системой.
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