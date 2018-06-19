Геннадий Котельников: «Я абсолютно убежден, что дети из одной семьи должны учиться в одной школе»

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Депутаты обсудили обращение депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия к министру образования и науки РФ по вопросу установления преимущественного права на предоставление места в организации, осуществляющей образовательную деятельность детям, чьи братья и(или) сестры обучаются в той же организации. Председатель комитета Геннадий Котельников подчеркнул: «Вот представьте трое детей и все учатся в разных школах. А родителей-то всего двое! Детей нужно отвезти, забрать. К тому же, разные школы, разные учителя, разные требования, разная специфика. Дети из одной семьи, я абсолютно в этом уверен, должны учиться в одной школе. Будет гораздо легче родителям и самим детям».Председатель гордумы Алексей Дёгтев рассказал коллегам о практике Санкт-Петербурга, где в первую очередь в школы зачисляются близнецы, тройняшки, дети из одной семьи и федеральные льготники. Затем начинается зачисление проживающих в этом микрорайоне и только после этого, при наличии свободных мест – остальные желающие.Галина Козловская и Татьяна Бодрова коллегу поддержали. «Надо, чтобы мы это право осуществляли по первой волне. Потому что когда дети идут во вторую волну, им мест ведь уже не хватает», - пояснила Галина Козловская.Члены комитета по образованию единогласно поддержали обращение своих коллег из республики Карелия и приняли решение внести соответствующие изменения в областной Закон «Об образовании». «Если это касается близнецов, или тройняшек, или детей из одной семьи - то даже вопросов быть не должно. Директор школы по первой волне обязан их принять в один класс. Да, не везде хватает мест, но этот вопрос должен решаться в пользу таких детей. И я уверен, что этот вопрос во благо граждан нашего региона, нашей Самары, мы решим в ближайшее время», - подчеркнул Геннадий Котельников.Члены комитета заслушали информацию областного министерства образования и науки о стимулировании педагогических работников к выявлению и развитию у обучающихся высокого уровня интеллектуального развития и творческих способностей. Меры поощрения педагогов в регионе действуют уже несколько лет. В среднем, ежегодно 320-330 учителей получают стимулирующие выплаты. Их сумма зависит от уровня олимпиад, в которых побеждают ученики. Сумма колеблется от полутора до шестидесяти тысяч рублей ежемесячно. Преподаватель, чей ученик победил в международной олимпиаде по физике и астрономии сразу в нескольких номинациях, получает, к примеру, 114 тысяч рублей в месяц.Геннадий Котельников: «Я абсолютно убежден, что дети из одной семьи должны учиться в одной школе»«Я даже удивился, 114 тысяч доплату ежемесячную получает педагог! Но даже и 40 тысяч, и 30 тысяч, если педагог получает – это очень хорошо. Чтобы мы не говорили, но учителя, врачи и военные должны получать достойную зарплату от государства», - уверен Геннадий Котельников.Информация областного министерства образования была принята к сведению.Обсудили депутаты и проект рекомендаций участников заседания «круглого стола» на тему «Актуальные вопросы дошкольного образования и предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми раннего возраста (до 3 лет)». Галина Козловская рассказала коллегам об итогах обсуждения: «В регионе поставлены задачи по предоставлению услуги по дошкольному образованию детям до 3 лет. Но встал вопрос, насколько мы готовы? Здесь и вопросы материального обеспечения, и кадровые вопросы и медицинское обслуживание. К примеру, вопрос с нянечками в яслях. Необходимо менять норматив, потому что сейчас одна нянечка положена на 25 человек. Но ведь это дети до 3 лет, они совсем маленькие. Поэтому нам нужно к решению этого вопроса подключиться».Депутаты приняли решение утвердить рекомендации участников «круглого стола» и заняться решением имеющихся проблем.Так же депутаты рассмотрели проект закона Самарской области «О внесении изменений в Закон Самарской области «О профилактике наркомании и токсикомании в Самарской области» (в части уточнения положений, касающихся проведения мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (социально-психологическое тестирование и профилактические медицинские осмотры обучающихся); проект обращения в Министерство просвещения РФ об инициировании внесения изменений в Положение о лицензирование образовательной деятельности в части введения понятия «осуществление образовательной деятельности в условиях, «отличающихся от стандартных». И утвердили план работы комитета на второе полугодие 2018 года, сообщает пресс-служба Самарской ГубДумы.