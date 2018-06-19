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В Самарской Губернской Думе прошло очередное заседание комитета по образованию и науке. Под председательством Геннадия Котельникова депутаты рассмотрели 7 вопросов повестки дня.
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Геннадий Котельников: «Я абсолютно убежден, что дети из одной семьи должны учиться в одной школе»

19 июня 2018 21:27
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В Самарской Губернской Думе прошло очередное заседание комитета по образованию и науке. Под председательством Геннадия Котельникова депутаты рассмотрели 7 вопросов повестки дня.
18 июня в Самарской Губернской Думе прошло очередное заседание комитета по образованию и науке. Под председательством Геннадия Котельникова депутаты рассмотрели 7 вопросов повестки дня. В мероприятии приняли участие члены комитета Галина Козловская, Татьяна Бодрова, Екатерина Кузьмичева, Андрей Першин, Алексей Краснов, председатель думы  Самары Алексей Дёгтев, председатель комитета по образованию Вячеслав Звягинцев, представители министерства образования Самарской области.

Депутаты обсудили обращение депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия к министру образования и науки РФ по вопросу установления преимущественного права на предоставление места в организации, осуществляющей образовательную деятельность детям, чьи братья и(или) сестры обучаются в той же организации. Председатель комитета Геннадий Котельников подчеркнул: «Вот представьте трое детей и все учатся в разных школах. А родителей-то всего двое! Детей нужно отвезти, забрать. К тому же, разные школы, разные учителя, разные требования, разная специфика. Дети из одной семьи, я абсолютно в этом уверен, должны учиться в одной школе. Будет гораздо легче родителям и самим детям».

Председатель гордумы Алексей Дёгтев рассказал коллегам о практике Санкт-Петербурга, где в первую очередь в школы зачисляются близнецы, тройняшки, дети из одной семьи и федеральные льготники. Затем начинается зачисление проживающих в этом микрорайоне и только после этого, при наличии свободных мест – остальные желающие.

Галина Козловская и Татьяна Бодрова коллегу поддержали. «Надо, чтобы мы это право осуществляли по первой волне. Потому что когда дети идут во вторую волну, им мест ведь уже не хватает», - пояснила Галина Козловская.

Члены комитета по образованию единогласно поддержали обращение своих коллег из республики Карелия и приняли решение внести соответствующие изменения в областной Закон «Об образовании». «Если это касается близнецов, или тройняшек, или детей из одной семьи - то даже вопросов быть не должно. Директор школы по первой волне обязан их принять в один класс. Да, не везде хватает мест, но этот вопрос должен решаться в пользу таких детей. И я уверен, что этот вопрос во благо граждан нашего региона, нашей Самары, мы решим в ближайшее время», - подчеркнул Геннадий Котельников.

Члены комитета заслушали информацию областного министерства образования и науки о стимулировании педагогических работников к выявлению и развитию у обучающихся высокого уровня интеллектуального развития и творческих способностей. Меры поощрения педагогов в регионе действуют уже несколько лет. В среднем, ежегодно 320-330 учителей получают стимулирующие выплаты. Их сумма зависит от уровня олимпиад, в которых побеждают ученики. Сумма колеблется от полутора до шестидесяти тысяч рублей ежемесячно. Преподаватель, чей ученик победил в международной олимпиаде по физике и астрономии сразу в нескольких номинациях, получает, к примеру, 114 тысяч рублей в месяц.

Геннадий Котельников: «Я абсолютно убежден, что дети из одной семьи должны учиться в одной школе»«Я даже удивился, 114 тысяч доплату ежемесячную получает педагог! Но даже и 40 тысяч, и 30 тысяч, если педагог получает – это очень хорошо. Чтобы мы не говорили, но учителя, врачи и военные должны получать достойную зарплату от государства», - уверен Геннадий Котельников.

Информация областного министерства образования была принята к сведению.

Обсудили депутаты и проект рекомендаций участников заседания «круглого стола» на тему «Актуальные вопросы дошкольного образования и предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми раннего возраста (до 3 лет)». Галина Козловская рассказала коллегам об итогах обсуждения: «В регионе поставлены задачи по предоставлению услуги по дошкольному образованию детям до 3 лет. Но встал вопрос, насколько мы готовы? Здесь и вопросы материального обеспечения, и кадровые вопросы и медицинское обслуживание. К примеру, вопрос с нянечками в яслях. Необходимо менять норматив, потому что сейчас одна нянечка положена на 25 человек. Но ведь это дети до 3 лет, они совсем маленькие. Поэтому нам нужно к решению этого вопроса подключиться».

Депутаты приняли решение утвердить рекомендации участников «круглого стола» и заняться решением имеющихся проблем.

Так же депутаты рассмотрели проект закона Самарской области «О внесении изменений в Закон Самарской области «О профилактике наркомании и токсикомании в Самарской области» (в части уточнения положений, касающихся проведения мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (социально-психологическое тестирование и профилактические медицинские осмотры обучающихся); проект обращения в Министерство просвещения РФ об инициировании внесения изменений в Положение о лицензирование образовательной деятельности в части введения понятия «осуществление образовательной деятельности в условиях, «отличающихся от стандартных». И утвердили план работы комитета на второе полугодие 2018 года, сообщает пресс-служба Самарской ГубДумы.
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