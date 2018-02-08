Геннадий Аншаков рассказал о роли научных исследований в развитии космонавтики

196

"С самых первых дней мою работу как сотрудника конструкторского бюро было невозможно отделить от научной деятельности. Решая сугубо практические, конкретные задачи, мы по сути занимались наукой, — говорит Геннадий Аншаков. — В космонавтике по-другому и не могло быть. Это был путь первопроходцев. Никаких нормативов, рекомендаций, стандартных решений еще не существовало. Вот, например, расчет траектории космического аппарата, баллистический расчет ракеты-носителя — чисто научная работа, требовавшая глубоких знаний математики, механики. И в то же время она — самая что ни на есть практическая. А по мере развития космонавтики открывались новые, не изученные области".Сфера научной и практической деятельности Геннадия Аншакова — баллистика, а затем и системы управления космическими аппаратами. Разработка методов вычисления траекторий аппаратов, алгоритмов работы систем управления и методов проектирования таких систем. А затем — внедрение результатов этих исследований в повседневную работу предприятия."В новой технике наука и производство друг без друга жить не могут. Мы уже в 1970-е годы, первыми применили цифровые системы управления, бортовые цифровые вычислительные комплексы. И сейчас они находятся на очень высоком уровне", - говорит он.В "космической" профессиональной среде российские специалисты пользуются глубоким уважением зарубежных коллег. Геннадий Аншаков вспоминает случай, произошедший в Японии на одном из конгрессов, посвященных дистанционному зондированию Земли."Так вышло, что делегация Роскосмоса задержалась, — рассказывает он. — И вот когда мы вошли, все присутствующие встали. Это было признание нашей роли в развитии космонавтики"."Что бы сегодня ни говорили, наши, самарские ракеты летают с четырех космодромов. Такого ни у кого нет. Ни у одной фирмы. Причем один из космодромов, во Французской Гвиане — европейский. Европейское космическое агентство (ЕКА) выбрало для своего космического центра наши ракеты, наш стартовый комплекс. ЕКА и французские фирмы полностью оплатили все работы. Это, наверное, о чем-то говорит! Наши космические аппараты дистанционного зондирования Земли решают те же задачи, которые решают аппараты других стран. Что же касается новой ракеты-носителя "Союз-5", к разработке которой мы приступили, то в этот проект закладываются самые передовые технические решения", — подчеркивает Геннадий Аншаков.Фото: stihi.ru