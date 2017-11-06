Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
6 ноября 2017 20:20
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Сегодня, 6 ноября в Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти, который состоится 7 ноября на площади Куйбышева в рамках федерального партийного проекта «Историческая память». Он посвящен Полководцам Победы, а площадь Куйбышева станет центральной федеральной площадкой.
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Участником Парада Памяти также - уже в третий раз - станет народный артист СССР Василий Лановой.
По площади Куйбышева пройдут армейские парадные расчеты, представители ветеранских и патриотических общественных организаций, силовых структур, промышленных и оборонных предприятий, трудовых коллективов, военно-патриотических объединений и клубов, ЮНАРМИИ, ДОСААФ России, воспитанников кадетских классов. Участниками мероприятия станут гости из других городов Приволжского федерального округа, Санкт-Петербурга, Ленинградкой, Тюменской областей, Забайкальского края.
В рамках парада состоится реконструкция битвы «Тихвинская операция».
Кроме того, на параде стартует автопробег «Три столицы – одна судьба» по маршруту Самара – Москва – Санкт-Петербург.
Начало Парада Памяти в 12:00.
Напомним, что Парад 7 ноября 1941 года в Куйбышеве был проведен в ознаменовании 24-ой годовщины со дня октябрьской революции.
Фото: Дильдина Светлана.
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