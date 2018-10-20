Генерал-майор ФСИН России проверил медико-санитарное обеспечение исправительных учреждений Самарской области

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Во время рабочей поездки генерал-майор внутренней службывстретился с начальником УФСИН России по Самарской области генерал-лейтенантом внутренней службы. Его интересовали вопросы, связанные с медико-санитарным обеспечением исправительных учреждений, эффективностью лечения больных ВИЧ-инфекцией, туберкулезом, а также укомплектованность колоний и СИЗО медицинским персоналом.В рамках визита Александр Приклонский в сопровождении руководства УФСИН посетил исправительную колонию №15 для осужденных женщин, лечебное исправительное учреждение №4 и областную соматическую больницу №9.В Доме ребенка при ИК-15 руководитель Управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России обсудил с сотрудниками вопросы организации ухода за детьми, оказания конкретной помощи с целью повышения эффективности этой работы.В ЛИУ-4 и ОСБ генерал-майор внутренней службы Александр Приклонский провел беседы с руководителями исправительных учреждений и медработниками, осмотрел помещения медсанчасти и другие социально-значимые объекты, высказал ряд рекомендаций по совершенствованию и улучшению медико-санитарного обслуживания, провел прием по личным вопросам.Завершилась рабочая поездка проведением расширенного совещания, на котором были подведены итоги и поставлены конкретные задачи, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области