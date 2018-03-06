Генерал Никандров рассказал ФСБ о передаче взятки главе СК по Москве

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Это следует из материалов, которые прокурор Борис Локтионов огласил в Мосгорсуде на заседании по делу против полковника СКР Михаила Максименко, передает корреспондент РБК из зала суда.Локтионов зачитал рапорт, который следователь Следственного управления ФСБ Михаил Савицкий направил руководителю управления Михаилу Шишову в конце прошлого года.«Обвиняемый Никандров 17 октября 2017 года заявил ходатайство о заключении с ним досудебного соглашения, во исполнение которого обязался добровольно сообщить следствию о совершенном им преступлении — даче взятки должностному лицу Следственного комитета. При заключении с ним 25 октября 2017 года этого соглашения в ходе допроса дал показания о том, что он в качестве благодарности за содействие его назначению на должность первого заместителя руководителя ГСУ по Москве, а также за общее покровительство на службе, не ранее 16 мая 2016 года в здании ГСУ СК России по Москве, расположенном на Новом Арбате 16/2, передал своему непосредственному начальнику взятку в виде денежных средств на сумму 9 тыс 850 евро или более 725 тыс рублей», — говорится в рапорте.Эти деньги «в целях сокрытия фактов их использования» находились на счету латвийской фирмы в иностранном банке, а доступ к ним осуществлялся посредством неперсонифицированной дебетовой карты, зачитал Локтионов. «Одновременно Никандров передал вышеуказанному лицу аппарат мобильной связи iPhone с неперсонифицированной сим-картой», — говорится в рапорте Савицкого.«Таким образом Никандров совершил дачу взятки в крупном размере, а первое лицо Главного следственного управления по Москве — получение взятки в крупном размере», — писал Савицкий. Он указал, что данное должностное лицо обладает особым статусом — «решение о возбуждении уголовного дела в отношении него может быть принято только председателем СК РФ или его заместителем». В связи с этим 3 ноября 2017 года из уголовного дела в отношении офицеров СКР были выделены материалы в отношении руководителя ГСУ по Москве, которые следователи ФСБ направили главе СКР Александру Бастрыкину.Руководителем ГСУ СКР по Москве сейчас является генерал Александр Дрыманов. В рапорте его имя не упоминается.