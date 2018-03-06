Генерал Никандров рассказал ФСБ о передаче взятки главе СК по Москве
6 марта 2018 14:06
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Это следует из материалов, которые прокурор Борис Локтионов огласил в Мосгорсуде на заседании по делу против полковника СКР Михаила Максименко, передает корреспондент РБК из зала суда.
Локтионов зачитал рапорт, который следователь Следственного управления ФСБ Михаил Савицкий направил руководителю управления Михаилу Шишову в конце прошлого года.
«Обвиняемый Никандров 17 октября 2017 года заявил ходатайство о заключении с ним досудебного соглашения, во исполнение которого обязался добровольно сообщить следствию о совершенном им преступлении — даче взятки должностному лицу Следственного комитета. При заключении с ним 25 октября 2017 года этого соглашения в ходе допроса дал показания о том, что он в качестве благодарности за содействие его назначению на должность первого заместителя руководителя ГСУ по Москве, а также за общее покровительство на службе, не ранее 16 мая 2016 года в здании ГСУ СК России по Москве, расположенном на Новом Арбате 16/2, передал своему непосредственному начальнику взятку в виде денежных средств на сумму 9 тыс 850 евро или более 725 тыс рублей», — говорится в рапорте.
Эти деньги «в целях сокрытия фактов их использования» находились на счету латвийской фирмы в иностранном банке, а доступ к ним осуществлялся посредством неперсонифицированной дебетовой карты, зачитал Локтионов. «Одновременно Никандров передал вышеуказанному лицу аппарат мобильной связи iPhone с неперсонифицированной сим-картой», — говорится в рапорте Савицкого.
«Таким образом Никандров совершил дачу взятки в крупном размере, а первое лицо Главного следственного управления по Москве — получение взятки в крупном размере», — писал Савицкий. Он указал, что данное должностное лицо обладает особым статусом — «решение о возбуждении уголовного дела в отношении него может быть принято только председателем СК РФ или его заместителем». В связи с этим 3 ноября 2017 года из уголовного дела в отношении офицеров СКР были выделены материалы в отношении руководителя ГСУ по Москве, которые следователи ФСБ направили главе СКР Александру Бастрыкину.
Руководителем ГСУ СКР по Москве сейчас является генерал Александр Дрыманов. В рапорте его имя не упоминается.
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