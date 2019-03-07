Генерал — о нововведении в "Армате": Кто в танке был, тому санузел не нужен

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— Кто в танке был, тому санузел не нужен. Там же вопрос в другом — там борются за то, чтобы обеспечить его боевую эффективность, за каждый кубический сантиметр площади, — сообщил генерал-полковник.По мнению Сергея Маева, у танкистов никогда не было проблемы санузла, намного большую проблему представляет собой долгое пребывание в замкнутом пространстве в движении. Он подчеркнул, что за толстой бронёй танкистам тяжело находиться, поэтому они часто выходят на свежий воздух, из-за чего туалеты не являются необходимостью в бронетехнике. Кроме того, генерал-полковник подчеркнул, что совсем не понимает, как инженеры собираются разместить санузлы в танках, особенно в "Армате".Фото: ok.ru