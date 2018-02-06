Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов объявил о предстоящей смене главы АвтоВАЗа

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«Решение есть, и Мор уже назначен руководителем регионального подразделения (регион Евразия) Renault, сейчас подбирают они. Как дадут кандидатуру, будем знать. С нами должны согласовать это предложение», — объяснил Чемезов.Представитель «Ростеха» сказал РБК, что дата смены гендиректора АвтоВАЗа неизвестна. Представитель «Renault Россия» воздержался от комментариев.О том, что Мор с 1 января 2018 года будет занимать должность операционного директора региона Евразия и старшего вице-президента Renault, стало известно в декабре 2017 года.Николя Мор возглавил АвтоВАЗ в апреле 2016 года, до этого он занимал пост президента румынского автопроизводителя Dacia, входящего в группу Renault-Nissan. На посту президента АвтоВАЗа Мор сменил ушедшего в отставку по собственному желанию Бу Андрессона. Мор продолжил стратегию Андерссона по сокращению издержек предприятия, привлечению новых поставщиков, выпуску новых моделей и выводу предприятия на чистую прибыль.В конце 2016 году в рамках принятого плана по оздоровлению АвтоВАЗ провел первый этап допэмиссии, в результате которого удалось привлечь 26,1 млрд руб., а в состав акционеров вошла «дочка» «Ренессанс Капитала» Renaissance Securities Limited (24,05%). Второй этап допэмиссии на 9,25 млрд. руб, который начался в июле 2017 года, должен завершиться в первом квартале 2018 года. Как ранее сообщал Чемезов, на этом процесс финансового оздоровления компании будет завершен.В 2017 году АвтоВАЗ продал 311,6 тыс. автомобилей, на 17% больше, чем годом ранее. По собственным данным компании, ее доля на рынке достигла максимума за шесть лет — 20,5%. В октябре по итогам девяти месяцев 2017 года АвтоВАЗ впервые за пять лет показал операционную прибыль (1,9 млрд руб.).64,6% акций АвтоВАЗа владеет совместное предприятие Renault-Nissan и «Ростеха» — Alliance Rostec Auto BV. При этом внутри СП, согласно подсчетам РБК, доли распределяются следующим образом: 21,2% у «Ростеха» и 40,7% у Renault-Nissan.Фото с сайта www.avtovaz.ru