Гендиректор «Газпром газораспределение Самара» возглавил базовую кафедру «Газораспределение и газопотребление» СамГТУ

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Базовая кафедра «Газораспределение и газопотребление» организована по инициативе компании «Газпром газораспределение Самара» в конце 2017 года.Основной целью создания кафедры является дополнение существующей программы обучения студентов по специальности «Транспортировка газа» теоретическими и практическими занятиями по эксплуатации газораспределительных сетей. До сегодняшнего дня программа обучения в основном охватывала обслуживание магистральных газопроводов.В рамках соглашения между ООО «Газпром газораспределение Самара» и Самарским государственным техническим университетом будет обеспечена подготовка, переподготовка, повышение квалификации специалистов в соответствии с потребностями региональной экономики и нефтегазовой отрасли.Также компания «Газпром газораспределение Самара», занимающаяся эксплуатацией газовых сетей на территории Самарской области, станет базовым предприятием для приема студентов на практику и потенциальным работодателем для будущих выпускников университета.«Сейчас наши специалисты совместно с педагогическим составом факультета СамГТУ разрабатывают план работы кафедры на 2018 – 2019 годы. В ближайшее время она будет утверждена, и мы приступим к ее реализации. Качество подготовки студентов по направлению «Газораспределение и газопотребление» - это, в первую очередь, гарантия безопасности для жителей региона, а также потенциал для развития нашей компании и газовой отрасли в целом», - сказал генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Самара» Виталий Коротких, сообщает пресс-служба ООО «Газпром газораспределение Самара».Фото: пресс-служба ООО «Газпром газораспределение Самара»