Гендиректор АСИ Светлана Чупшева посетит Самару с рабочим визитом

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Сегодня, 20 ноября, генеральный директор Агентства стратегических инициативпосетит с рабочим визитом Самару. В рамках рабочей поездки пройдут обсуждения пилотных проектов АСИ, которые реализуются на территории Самарской области, а также перспективы дальнейшего сотрудничества. Запланирована встреча с врио Губернатора Самарской областиТакже Светлана Чупшева встретится с руководителями региональных ведомств: врио вице-губернатора Александром Фетисовым, врио заместителя председателя Правительства Самарской области – министра здравоохранения Самарской области Геннадием Гридасовым, врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Мариной Антимоновой.Светлана Чупшева посетит реабилитационный центр и главное бюро медико-социальной экспертизы:Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями (ул. Чернореченская, 36);Главное Бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области (ул.Молодогвардейская, 33/Венцека, 65).В Едином ресурсном центр пройдет встреча с представителями социальной защиты, медицинских организацией и профессионального сообщества. Будут подведены итоги пилотного проекта «Ресурсный центр для инвалидов» - сокращение «маршрута инвалида», который реализован в рамках стратегической инициативы АСИ «Новое качество жизни людей с ОВЗ».В ходе визита будет подписано соглашение о запуске в Самарской области еще одного проекта АСИ – «Открытая реанимация», активное участие в котором принимают благотворительный фонд Константина Хабенского, благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» и благотворительный фонд «Детский паллиатив».