«Газпром межрегионгаз Самара» ввел в работу новый сервис «Личный кабинет абонента»
1 февраля 2019 15:24
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Сервис Личного кабинета позволит абонентам формировать квитанции, передать показания приборов учета газа, оплатить услуги компании,
осуществлять расчеты при помощи банковских карт любого вида без комиссии, просмотреть историю потребления услуг, оплаты и начислений, а также найти ближайший абонентский пункт в своем регионе на интерактивной карте.
Также, потребители могут скачать мобильную версию Личного кабинета, которая доступна для пользователей операционных систем iOS и Android, набрав в поисковой строке запрос «Мой ГАЗ».
По вопросам регистрации в новом сервисе жители Самарской области могут обратиться в службу технической поддержки ООО «Газпром межрегионгаз Самара» по адресу электронной почты: F63220@samgas.ru, передает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Самара».
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