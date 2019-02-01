«Газпром межрегионгаз Самара» ввел в работу новый сервис «Личный кабинет абонента»

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С 1 февраля 2019 года компания «Газпром межрегионгаз Самара» для повышения качества обслуживания абонентов запустила новый Интернет-сервис «Личный кабинет абонента» на платформе «Мойгаз.смородина.онлайн».Сервис Личного кабинета позволит абонентам формировать квитанции, передать показания приборов учета газа, оплатить услуги компании,осуществлять расчеты при помощи банковских карт любого вида без комиссии, просмотреть историю потребления услуг, оплаты и начислений, а также найти ближайший абонентский пункт в своем регионе на интерактивной карте.Также, потребители могут скачать мобильную версию Личного кабинета, которая доступна для пользователей операционных систем iOS и Android, набрав в поисковой строке запрос «Мой ГАЗ».По вопросам регистрации в новом сервисе жители Самарской области могут обратиться в службу технической поддержки ООО «Газпром межрегионгаз Самара» по адресу электронной почты: F63220@samgas.ru, передает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Самара».