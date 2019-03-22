«Газпром газораспределение Самара» проводит проверку охранных зон
22 марта 2019 14:36
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коммуникаций, в данном случае, «Газпром газораспределение Самара».
Статистика показывает, что количество повреждений газораспределительных сетей в охранных зонах в весенний период значительно
увеличивается. Основная причина – земельные и сельскохозяйственные работы в непосредственной близости от газопроводов.
Недобросовестные компании, простые граждане, осуществляя подкопы или рытье траншей, грубо нарушают Правила охраны газораспределительных сетей. В результате инцидента без газа могут остаться сотни жителей, возникает прямая угроза здоровью и жизни людей!
Компания «Газпром газораспределение Самара» регулярно проводит проверки охранных зон газопроводов на территории присутствия, оперативно выявляет и устраняет нарушения, и, в порядке, установленном законодательством РФ, привлекает к ответственности юридических и физических лиц.
«Начало строительного и сельскохозяйственного сезона для компании всегда время повышенного внимания к охранным зонам. Для распределительных газопроводов охранная зона составляет 2 метра с каждой стороны трубы. На этом расстоянии запрещено проведение любых работ без разрешения или уведомления. Рядом с газопроводом или вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов нельзя строить, устраивать свалки, и конечно, разжигать огонь. Только таким образом мы можем обеспечить безопасную эксплуатацию газопроводов, исключить угрозы повреждения, не подвергать опасности чью-то жизнь», - прокомментировал ситуацию генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Самара» Виталий Коротких.
Повреждение газовой трубы в охранной зоне является серьезным административным нарушением и предусматривает различные штрафы в
зависимости от степени ущерба, передает пресс-служба ООО «Газпром газораспределение Самара».
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