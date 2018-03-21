Газон для стадиона "Самара-Арена" будет доставлен через несколько дней
21 марта 2018 20:46
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Директор департамента FIFA Колин Смит отметил, что ему приятно вернуться в Самару. «Мы приехали не только для того, чтобы проинспектировать стадион, мы проверяем готовность всей инфраструктуры города. Во всех этих областях удалось многое сделать».
Что касается стадиона «Самара Арена», Колин Смит отметил прогресс, но призвал не расслабляться: "Ещё предстоит большой объём работы. Строители уверяют нас, что к концу апреля, к тестовым матчам, все основные работы будут завершены. Не видим здесь ничего невозможного"
В ходе визита гости обсудили ход подготовки к ЧМ-2018 с главой региона.
"Сегодня нужна полная мобилизация - это понимают все члены правительства, потому что все министерства областного правительства так или иначе заняты в работе по подготовке к Чемпионату", - отметил Дмитрий Азаров.
"Комиссия ФИФА положительно оценила динамику в строительстве стадиона, изменения, которые произошли с момента их последнего визита. Положительную оценку получила и работа, проделанная Самарской областью. У комиссии нет никаких опасений по ходу подготовки",- подчеркнул глава региона.
Газон для стадиона чемпионата мира 2018 года по футболу "Самара-Арена" будет доставлен через несколько дней. Об этом журналистам сообщил председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович, передает ТАСС.
"28 апреля у нас должен состояться тестовый матч. Стадион должен быть сдан до этого срока. Сейчас там завершается монтаж всего оборудования. Сейчас готовность более 90 процентов, оставшееся - это уже не строительные работы, а монтаж оборудования и пусконаладочные работы", - сказал Дворкович.
"Ну и главное - это поле, его пока нет, - продолжил председатель оргкомитета "Россия-2018". - Оно будет ввезено в Самару, как только в городе установится плюсовая температура. Поле будет уложено, прошито и будет готово для проведения тестовых матчей".
"Мы рассчитывали уже в это время иметь среднесуточную температуру около 0, что позволяло бы нам заниматься газоном. Но сейчас ночные температуры доходят до -20. У международной инспекции есть понимание таких аномальных погодных условий, это будет отмечено в отчете", - рассказал глава региона
"Есть понимание того, что монтировать газон в минусовые температуры просто для того, чтобы отчитаться,-попросту его уничтожить. Мы подойдём к решению задачи разумно и приступим при нормативных температурах. Самара умеет справляться с задачами государственной важности",- уверен Дмитрий Азаров.
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