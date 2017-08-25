Галкин попросил ПФР не «тратить время» на маткапитал для Пугачевой
25 августа 2017 23:29
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«Большое спасибо Пенсионному фонду, что он заговорил о материнском капитале для моей жены, но я не считаю нужным выносить это обсуждение на широкую аудиторию, — пояснил он. — Не мы были инициатором разговора о размере пенсии Аллы [Пугачевой]».
«Что касается материнского капитала — так как я работаю, и нашей семье есть, на что жить, я не считаю необходимым занимать время государственных служащих на оформление наших документов», — сказал Галкин.
По его словам, в России очень много людей, которым экстренно необходим материнский капитал. «Поэтому я предпочитаю экономить время наших чиновников, чтобы они занимались теми людьми, которым эти деньги нужны в первую очередь», — заключил артист.
О том, что ПФР пригласил Аллу Пугачеву оформить материнский капитал, ранее сообщало «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря ПФР Маргариту Нагогу.
По словам Нагоги, Пугачева еще не обращалась в фонд за получением маткапитала. «Если детям есть уже три года, этими средствами можно уже распорядиться», — подчеркнула пресс-секретарь.
Деньги материнского капитала можно направить на оплату образования или, например, частного детского сада, добавила собеседница агентства.
Сумма маткапитала на сегодняшний день составляет 453 тыс. руб. В декабре 2016 года его индексация была заморожена.
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