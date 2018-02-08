ГЖИ Самарской области заняла второе место во всероссийском рейтинге эффективности работы органов жилищного надзора
8 февраля 2018 14:25
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По результатам работы государственной жилищной инспекции (ГЖИ) за 2017 год Минстроем России был составлен рейтинг эффективности их работы. Первое место заняла Республика Удмуртия. Второе место разделили Кемеровская, Самарская, Магаданская области и Республика Мордовия. На третьем месте рейтинга расположились Чукотский АО и Ханты-Мансийский АО.
Основные критерии, по которым оценивалась деятельность ГЖИ, включают долю результатов проверок, признанных недействительными, долю исполненных предписаний, долю судебных решений, вступивших в силу, своевременность предоставления отчетов в Минстрой России, наличие и функционирование «горячей линии» и другие.
За 2017 год государственной жилищной инспекцией Самарской области было рассмотрено 30504 обращения граждан, по которым сотрудниками инспекции проведено 10284 мероприятия по контролю и обследовано 71857,13 тыс. кв. м. общей площади жилищного фонда Самарской области, выдано 4414 предписаний, из которых исполнено 91% (срок исполнения которых приходится на отчетный период).
За 2017 год выдано 52 лицензии на осуществление деятельности по управлению МКД, аннулировано за время введения лицензирования 5 лицензий управляющих компаний, так же по заявлению лицензиата прекращено действие еще 10 лицензий.
Еще одним актуальным вопросом в 2017 году являлись вопросы начисления платы за коммунальные ресурсы, потребленные для содержания общего имущества многоквартирных домов, отопление, нарушения обязательных требований к установлению платы за содержание общедомового имущества. По указанным проблемам проводились проверки, по результатам которых при выявлении нарушений выдавались предписания, которые в основной своей массе были исполнены.
Темпы проведения работ по капитальному ремонту и уровень собираемости взносов на капремонт многоквартирных домов в Самарской области остаются одними из лучших в стране. За весь период реализации региональной программы капитально отремонтированы более 3000 многоквартирных домов. В 2017 году завершен капитальный ремонт на 906 МКД. В 2018 году согласно краткосрочному плану запланировано проведение капитального ремонта в еще 946 многоквартирных домах.
По собираемости взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в Самарской области наблюдается положительная динамика оплаты, так в 2014 году сбор составил 47,5 %, в 2015 году – 60,8%, в 2016 году – 90,1 %, за 2017 год – 109,4 % (с учетом погашения заложенности за предыдущий период), сообщает пресс-служба облправительства.
Фото: kompensacii.ru
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