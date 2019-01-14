ГЖИ СО возглавила Виктория Каткова
14 января 2019 15:39
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Надзорное ведомство возглавила Виктория Каткова.
Дмитрий Азаров нацелил ее на организацию работы структуры на качественно новом уровне.
"У вас очень ответственный пост. Тема касается буквально каждого жителя СО. Нареканий к предоставлению жилищно-коммунальных услуг в регионе очень много. Нужна ваша принципиальная, проактивная позиция, - отметил Дмитрий Азаров.
"Думаю, что ГЖИ СО в предыдущий период позволяла себе определенную мягкотелость, что не способствовало наведению порядка на рынке предоставления услуг. Не способствовало и тому, чтобы на рынке оставались только действительно ответственные организации. У вас есть для этого есть все механизмы - вплоть до отзыва лицензии. И я предлагаю использовать их самым активным образом. Рассчитываю, что будет налажено самое тесное взаимодействие с муниципалитетами, тем более, что муниципальная служба вам знакома", -подчеркнул глава региона, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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