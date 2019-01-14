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ГЖИ СО возглавила Виктория Каткова

14 января 2019 15:39
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Дмитрий Азаров нацелил ее на организацию работы структуры на качественно новом уровне.
На оперативном совещании Правительства СО министр ЖКХ Сергей Марков представил нового руководителя ГЖИ (Государственная жилищная инспекция Самарской области).

Надзорное ведомство возглавила Виктория Каткова.

Дмитрий Азаров нацелил ее на организацию работы структуры на качественно новом уровне.

"У вас очень ответственный пост. Тема касается буквально каждого жителя СО. Нареканий к предоставлению жилищно-коммунальных услуг в регионе очень много. Нужна ваша принципиальная, проактивная позиция, - отметил Дмитрий Азаров.  

"Думаю, что ГЖИ СО в предыдущий период позволяла себе определенную мягкотелость, что не способствовало наведению порядка на рынке предоставления услуг. Не способствовало и тому, чтобы на рынке оставались только действительно ответственные организации. У вас есть для этого есть все механизмы - вплоть до отзыва лицензии. И я предлагаю использовать их самым активным образом. Рассчитываю, что будет налажено самое тесное взаимодействие с муниципалитетами, тем более, что муниципальная служба вам знакома", -подчеркнул глава региона, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.


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