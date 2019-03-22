ГУ МВД СО проводит акцию «Возродим библиотеку»: начали поступать первые книги

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Сотрудник ГУ МВД России по Самарской области - житель города Тольятти рассказал коллегам, что информацию о благотворительной акции «Возродим библиотеку» он прочитал на сайте главка. И сразу же решил принять в этом проекте участие. Мужчина привез в отдел полиции около сотни книг.- Один из наиболее выдающихся гуманистов - Эразм Роттердамский, считал, что «Никакие житейские блага не будут нам приятны, если мы пользуемся ими одни, не деля их с друзьями», в моем случае, блага - это книги. И поэтому я решил принять участие в акции и пополнить фонд веденской библиотеки, прекрасно понимая, что жители отдаленных районов действительно нуждаются в книгах, - поясняет сотрудник облглавка.Сотрудник принес книги самых разнообразных жанров, которые будут интересны как для взрослых, так и для детей. Литература будет направлена в веденскую библиотеку.Полицейские выражают слова признательности всем, кто не остался равнодушным, и смог принять участие в благотворительной акции «Возродим библиотеку».Для передачи в фонд веденской библиотеки можно принести книги (не в ветхом состоянии) любого жанра и переплета, кроме религиозного содержания в Культурный центр при ГУ МВД России по Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, 46 (можно оставлять на вахте).Жителей губернии, изъявивших желание участвовать в акции, но не имеющих возможности транспортировать печатную продукцию, просьба обращаться по телефонам: +7 (846) 278-13-39, сот. 8-999-701-02-33, 8-999-701-00-44, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области