ГУ МВД СО: Памятка для родителей о мерах по обеспечению безопасности детей во время зимних каникул

159

С началом зимних каникул у Ваших детей увеличивается количество свободного времени, которое они часто проводят без должного контроля со стороны взрослых, что может привести к угрозе жизни и здоровья детей, совершению правонарушений.Чтобы дети хорошо отдохнули, поправили свое здоровье, не совершили противоправных действий, родителям рекомендуется:- провести с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь;- решить проблему свободного времени ребенка. Помните, что в ночное время (с 22.00 до 07.00 часов) детям и подросткам законодательно запрещено появляться на улице без сопровождения взрослых;- постоянно быть в курсе, где и с кем находится Ваш ребенок, контролировать место его пребывания;- убедить детей, что вне зависимости от того, что произошло, Вы должны знать о происшествии с ребенком. Объяснить детям, что некоторые факты никогда нельзя скрывать от взрослых, даже если они обещали хранить их в секрете;- повторить с детьми правила дорожного движения. Напомнить, что зимой асфальт становится скользким, тормозной путь у машин увеличивается, поэтому ребенку необходимо быть особенно внимательным, когда он переходит дорогу, особенно в темное время суток.- особой популярностью среди детворы пользуется катание с горок. Проконтролируйте, чтобы Ваши дети не устраивали горки вблизи проезжей части. Категорически запрещается хвататься за автомобили или привязывать к ним санки.- во избежание несчастных случаев, объясните детям, что находиться на водоемах в зимнее время очень опасно.Безопасность школьника на каникулах во многом зависит от того, знает ли он, как пользоваться пиротехническими изделиями. Пиротехнические игрушки не прощают неосторожности! Классические праздничные травмы подростков – ожоги кожи и глаз (которые нередко оборачиваются полной или частичной потерей зрения). Не застрахованы от травм и маленькие дети, которым досталась просто роль зрителя: петарды и ракеты поражают рикошетом, если неправильно рассчитана их траектория. А бенгальские огни часто становятся причиной ожогов малышей.Уважаемые родители! Помните: сохранение жизни и здоровья детей - главная обязанность взрослых. Пожалуйста, сделайте все, чтобы каникулы Ваших детей прошли благополучно, а отдых не был омрачен печальными событиями, передает пресс-служба ГУ МВД СО.