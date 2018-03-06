ГУ МВД России по Самарской области: Простые правила, которые помогут вам сберечь свои финансы от мошенников
6 марта 2018 14:19
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Преступления против собственности с использованием средств мобильной связи отличаются активными действиями злоумышленников, легко вводящих в заблуждение доверчивых граждан. Владельцу телефона сообщают о том, что срочно необходимо передать денежные средства попавшему в трудную ситуацию родственнику или знакомому. Злоумышленники могут представиться родственником, социальным работником, фармацевтом или работником банка. Во время разговора с мошенниками граждане проникаются состраданием и доверием к собеседнику и сообщают номера своих банковских карт, пин-коды и личные данные. После чего с их банковских карт злоумышленники снимают денежные средства.
Нередки случаи, когда граждане оказываются обманутыми, совершая покупки через сеть Интернет. «Приманкой» мошенников может выступить любой вид товара: строительная или бытовая техника, сотовые телефоны, автозапчасти для легковых автомобилей, домашние или экзотические животные. Товары на сайтах и в социальных сетях привлекают граждан низкой ценой, в том числе и на брендовые вещи.
Гражданам необходимо помнить о том, что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать собеседнику CVC-пароль, указанный на оборотной стороне банковской карты рядом с магнитной лентой.
Одним из видов мошеннических действий является sms-рассылка. Так 36-летняя жительница г. Тольятти в конце 2016 года совершала рассылку с просьбой перезвонить на данный номер, так как банковская карта получателя заблокирована. В начале текста в сообщении стояла цифра 900, что сбивало с толку граждан. Зачастую получатели такого sms перезванивали отправителю, женщина представлялась банковским работником и предлагала пройти к банкомату и разблокировать карту. После набора определённых комбинаций цифр, с банковских карт граждан списывались все денежные средства. Рассылку жительница Тольятти осуществляла и в другие регионы: Ульяновскую область, республику Башкортостан, Иркутскую область, и другие. Женщину удалось задержать сотрудникам полиции, когда такое sms-сообщение получил житель Ставропольского района. Впоследствии злоумышленницу приговором суда осудили по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» на 2 года 6 месяцев лишения свободы.
Полицейские напоминают гражданам о бдительности. Во время разговора с предполагаемым мошенником, который может представиться банковским работником, сотрудником почты, социальным работником при возможности записывать разговор на диктофон телефона и в дальнейшем сообщить о произошедшем в ближайший отдел МВД России. Основную ставку мошенники делают на отсутствие бдительности граждан, доверчивость и не умение быстро реагировать в сложившейся ситуации, а также на то, что граждане не проверяют либо слишком поздно проверяют поступившую информацию. Особую бдительность необходимо проявлять гражданам пожилого возраста, не ленитесь набрать номер телефона своих детей, внуков и перепроверить поступившую информацию. Не сообщайте номер своей банковской карты, пин-кода посторонним лицам, а также данные для входа в «Сбербанк-онлайн», даже если звонивший представился сотрудником банка.
Есть несколько простых правил, о которых необходимо помнить гражданам:
1) при получении sms о том, что Вы выиграли приз (крупную денежную сумму, автомобиль, телефон и т.п.) никогда не отправляйте деньги незнакомым лицам на их электронные счета. Помните, что выиграть приз не принимая участие в розыгрыше практически не возможно;
2) при покупке товара через интернет-магазин, не перечисляйте деньги на электронные кошельки и счета мобильных телефонов;
3) при получении sms-сообщения о том, что ваша банковская карта заблокирована, не отправляйте никаких денежных средств по координатам указанным в данном сообщении, не перезванивайте на данный номер и не отправляйте ответных sms;
4) товар на сайтах, в социальных сетях часто привлекает граждан своей низкой ценой, однако следует внимательно изучить рейтинг на доске объявлений контрагента, поищите информацию о нём в Интернете, узнайте, какие гарантии может предоставить продавец, изучите отзывы других покупателей;
5) не пользуйтесь услугами непроверенных и неизвестных сайтов по продаже различных видов билетов;
6) при общении в социальных сетях никогда не размещайте в открытом доступе информацию личного характера, которая может быть использована во вред;
7) не переходите по ссылкам указанным в сообщениях о скачивании открыток, музыки, картинки или программы. Перейдя по ссылке, вы можете получить на телефон вирус или оформить подписку на платные услуги.
Taкoвы ocнoвныe пpaвилa финaнcoвoгo блaгoпoлyчия, кoтopыe вaм пoнaдoбятcя в жизни. Их выпoлнeниe снижает риск cтaть потерпевшим, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области
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