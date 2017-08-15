ГУ МЧС проведены публичные слушания по правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности
15 августа 2017 21:52
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Основная цель такого мероприятия заключается в выводе осуществления государственного надзора в области пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения при чрезвычайных ситуациях на новый уровень.
В Главном управлении МЧС России по Самарской области функционируют 4 вида надзора: в области пожарной безопасности, в области защиты населений и территорий, в области гражданской обороны и надзор за маломерными судами и базами стоянок.
Подобные публичные мероприятия раскрывают весь спектр этих вопросов, где основная задача состоит в том, чтобы убрать барьеры между представителями надзорных органов, общественности, бизнеса, разбирать наиболее узкие и проблемные места с введением новых нормативных документов по линии надзорной деятельности. Работа это постоянно совершенствуется и ведет к переходу на риско-ориентированный подход, который подразумевает проверки организаций с учетом специфики их деятельности.
Открыл публичное мероприятие Первый заместитель начальника Главного управления подполковник внутренней службы Алексей Аникин, отметив его максимальную открытость. Он пояснил присутствующим, что на публичных слушаниях необходимо открыто общаться как с руководством Главного управления, так и со специалистами, выступающими с докладами по направлениям деятельности, предлагать свои прогрессивные решения по дальнейшему взаимодействию.
В ходе слушания обсуждались вопросы правоприменительной практики в области организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также исполнения государственной функции по контролю за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Раскрывались вопросы, касающиеся также государственного надзора во внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации за маломерными судами, используемыми, в некоммерческих целях и базами (сооружениями) для их стоянок.
На слушания были приглашены представители торгово-промышленной палаты, общероссийской общественной организации «Деловая Россия», уполномоченный по защите прав предпринимателей Самарской области, представители областной прокуратуры, министерств и ведомств, органов местного самоуправления, общественных организаций, а также региональные средства массовой информации. Свободный вход был организован и для представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей региона, сообщает пресс-служба облМЧС.
Фото: пресс-служба облМЧС
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Социум
15 августа 2017 22:19
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