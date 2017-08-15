ГУ МЧС проведены публичные слушания по правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности

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Основная цель такого мероприятия заключается в выводе осуществления государственного надзора в области пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения при чрезвычайных ситуациях на новый уровень.В Главном управлении МЧС России по Самарской области функционируют 4 вида надзора: в области пожарной безопасности, в области защиты населений и территорий, в области гражданской обороны и надзор за маломерными судами и базами стоянок.Подобные публичные мероприятия раскрывают весь спектр этих вопросов, где основная задача состоит в том, чтобы убрать барьеры между представителями надзорных органов, общественности, бизнеса, разбирать наиболее узкие и проблемные места с введением новых нормативных документов по линии надзорной деятельности. Работа это постоянно совершенствуется и ведет к переходу на риско-ориентированный подход, который подразумевает проверки организаций с учетом специфики их деятельности.Открыл публичное мероприятие Первый заместитель начальника Главного управления подполковник внутренней службы, отметив его максимальную открытость. Он пояснил присутствующим, что на публичных слушаниях необходимо открыто общаться как с руководством Главного управления, так и со специалистами, выступающими с докладами по направлениям деятельности, предлагать свои прогрессивные решения по дальнейшему взаимодействию.В ходе слушания обсуждались вопросы правоприменительной практики в области организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также исполнения государственной функции по контролю за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Раскрывались вопросы, касающиеся также государственного надзора во внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации за маломерными судами, используемыми, в некоммерческих целях и базами (сооружениями) для их стоянок.На слушания были приглашены представители торгово-промышленной палаты, общероссийской общественной организации «Деловая Россия», уполномоченный по защите прав предпринимателей Самарской области, представители областной прокуратуры, министерств и ведомств, органов местного самоуправления, общественных организаций, а также региональные средства массовой информации. Свободный вход был организован и для представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей региона, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС