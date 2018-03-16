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ГУ МЧС по Самарской области переведено в режим «Повышенная готовность» в период проведения выборов

16 марта 2018 21:06
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Режим повышенной готовности в составе сил постоянной готовности будет действовать с 9.00 16 марта до 9.00 19 марта.
В целях обеспечения готовности сил и средств Главного управления МЧС России по Самарской области и подчиненных подразделений к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и социально значимые происшествия в период проведения выборов Президента Российской Федерации Главное управление переведено в режим функционирования «Повышенная готовность».

Режим повышенной готовности в составе сил постоянной готовности будет действовать с 9.00 16 марта до 9.00 19 марта.

Утверждён график дежурства сотрудников на объектах, задействованных в проведении выборов. На избирательных участках сотрудники МЧС будут находиться с момента их открытия до окончания подсчёта голосов и сдачи бюллетеней в избирательную комиссию.

В целях обеспечения противопожарной защищенности избирательных участков инспекторы надзорной деятельности проводят комплекс профилактических мероприятий.

Особое внимание при проведении проверок уделяется состоянию источников наружного противопожарного водоснабжения, систем автоматической пожарной сигнализации, наличию и исправности первичных средств пожаротушения, состоянию путей эвакуации. Проведены занятия с членами избирательных комиссий по соблюдению требований правил пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара.

Пожарно-спасательные части в период проведения голосования переходят на усиленный режим несения службы. Начальниками частей с личным составом дополнительно изучены карточки и планы тушения пожаров на объектах, задействованных в проведении выборов, сообщает пресс-служба облМЧС.


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