ГУ МЧС по Самарской области переведено в режим «Повышенная готовность» в период проведения выборов

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Режим повышенной готовности в составе сил постоянной готовности будет действовать с 9.00 16 марта до 9.00 19 марта.Утверждён график дежурства сотрудников на объектах, задействованных в проведении выборов. На избирательных участках сотрудники МЧС будут находиться с момента их открытия до окончания подсчёта голосов и сдачи бюллетеней в избирательную комиссию.В целях обеспечения противопожарной защищенности избирательных участков инспекторы надзорной деятельности проводят комплекс профилактических мероприятий.Особое внимание при проведении проверок уделяется состоянию источников наружного противопожарного водоснабжения, систем автоматической пожарной сигнализации, наличию и исправности первичных средств пожаротушения, состоянию путей эвакуации. Проведены занятия с членами избирательных комиссий по соблюдению требований правил пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара.Пожарно-спасательные части в период проведения голосования переходят на усиленный режим несения службы. Начальниками частей с личным составом дополнительно изучены карточки и планы тушения пожаров на объектах, задействованных в проведении выборов, сообщает пресс-служба облМЧС.