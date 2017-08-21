ГУ МЧС Самарской области в очередной раз напоминает: пал сухой травы — бесполезен и опасен
21 августа 2017 16:09
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Палы часто приводят к повреждению различных хозяйственных построек и объектов – домов, сараев, линий электропередачи и связи, деревянных мостов и так далее. При этом нередко поджигателями травы являются владельцы пострадавших объектов у которых, к примеру, при умышленном поджигании - палы вышли из-под контроля; жители деревень, поселков и горожане, отдыхающие на природе с «огоньком». Вот только ущерб, наносимый народному хозяйству травяными пожарами, выглядит весьма внушительно.
Следует также учесть, что палы могут служить причиной гибели людей. Самая очевидная – когда огонь с травы переходит на постройки, пожар в которых становится опасен для жизни. Менее очевидная состоит в том, что дым от горящей травы (пал же, как правило, бывает не только вблизи границ населенных пунктов, но и в самих деревнях, поселках и городах) вреден для здоровья людей, в особенности тех, кто страдает заболеваниями органов дыхания.
Иногда выжигание травы проводят для очистки земель от нежелательной растительности и ее остатков. Основной довод любителей такого способа «уборки» состоит в том, что огонь прогревает почву, превратившаяся же в золу трава, становится своего рода удобрением. Однако травяной пожар не увеличивает количества минеральных питательных веществ. Наоборот, приводит к заметному снижению плодородия почвы.
Палы наносят и существенный ущерб биологическому разнообразию многих типов травяных экосистем. Гибнут практически все животные и птицы, живущие в сухой траве или на поверхности почвы. С трудом переживают травяные пожары и многие виды растений – особенно те, чьи почки находятся на самой поверхности почвы или чьи семена наиболее чувствительны к нагреванию.
Более того, травяные пожары наносят существенный ущерб опушкам леса, уничтожают молодую древесную поросль, служат одним из главных источников пожаров в лесах и на торфяниках. Даже слабый и беглый пал способен уничтожить молодые лесные посадки, создаваемые для защиты полей от иссушения, берегов от эрозии, дорог от снежных и пыльных заносов и так далее. Молодая древесная поросль, появляющаяся естественным путем, тоже гибнет чаще всего именно из-за поджогов сухой травы. Если же от горящей травы возникает пожар в лесу или на торфянике, то на тушение этих пожаров приходится тратить значительные силы и средства – причем, не всегда удается избежать катастрофических последствий.
Единственное, что может как-то снизить количество травяных пожаров и смягчить наносимый ими ущерб, - это грамотность и сознательность граждан, и полный отказ от преднамеренного выжигания сухой растительности.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»
(все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, сообщает пресс-служба облМЧС.
Фото pixabay.com
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