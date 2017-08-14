ГУ МЧС Самарской области проводит профилактические мероприятия по безопасности людей на водных объектах

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Нередко владельцы маломерного судна забывают элементарные правила безопасности, двигаясь по Волге на правый берег. Подавляющее количество судовладельцев останавливается на акватории именно за движение по судовому ходу. По словам инспекторов, это является распространённым нарушением, привлекающим внимание надзорные службы.Накануне выходных профилактический рейд проводился совместно с сотрудниками Управления федеральной службы судебных приставов по Самарской области, которые проверяли нарушителей еще и на наличие задолженностей.В ходе профилактических мероприятий сотрудники ГИМС проверяют также у судовладельцев наличие удостоверений на право управления маломерным судном, обращают внимание на своевременное техническое освидетельствование плавсредств и обеспечение безопасности пассажиров в пути следования, проводят инструктажи по соблюдению мер безопасности на водных объектах.Часто встречаемыми нарушениями являются: отсутствие необходимых документов на судно, судоводительских прав, алкогольное опьянение водителя, ну и конечно, движение маломерного судна по судовому ходу. Кроме того, как показывает практика, многие родители халатно относятся к вопросу перевозки детей, забывая или игнорируя нормы и правила, где четко определено, что ребенок до 12 лет должен находиться на маломерном судне только в спасательном жилете.Помните, что перед выходом на водные объекты необходимо постоянно проверять исправность судна и его укомплектованность в соответствии с обязательными нормами снабжения. При запланированном выходе на воду необходимо сообщать родственникам, знакомым информацию о маршруте движения, предполагаемом месте нахождения, времени прибытия и возвращения домой в целях своевременного реагирования спасателей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»(все операторы сотовой связи).Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС