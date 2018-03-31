ГУ МЧС Самарской области проведены тактико-специальные учения на объектах социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей

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В ходе тактико-специальных учений отрабатывались вопросы действий пожарно-спасательных подразделений и дежурного персонала в случае возникновения пожара, знаний персоналом своих обязанностей при организации эвакуации, состояния эвакуационных путей и выходов, состояния систем оповещения и управления эвакуацией людей на пожаре работоспособности пожарной сигнализации, состояния и доступности к источникам наружного противопожарного водоснабжения, а также подъездных путей к объектам с круглосуточным пребыванием людей.Особое внимание обращалось на состояние аппаратуры автоматической передачи в пожарно-спасательные подразделения сигнала о возникновении пожара на объекте защиты, наличия первичных средств пожаротушения и индивидуальных средств спасения персонала, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС