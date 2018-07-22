ГУ МЧС Самарской области дает несколько советов, как сделать поход в парк аттракционов безопасным
22 июля 2018 13:35
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Главное управление МЧС России по Самарской области дает несколько советов - как сделать поход в парк аттракционов безопасным.
Прежде всего, расскажите ребёнку, что свешиваться или наклоняться через край кабинки (сидения), вертеться, вставать с места и отстёгивать ремни безопасности можно лишь после полной остановки аттракциона.
Запрещено пытаться схватить рукой движущиеся части аттракциона, разводить руки в стороны, поднимать их или размахивать ими.
Нельзя мешать детям, которые сидят рядом или толкать их.
Предупредите ребёнка, что работник комплекса будет наблюдать за тем, как ведут себя дети, и, если в этом будет необходимость, будет делать замечания, требуя выполнения правил безопасности. Если же ребёнок не прекратит делать то, за что ему сделали замечание, персонал может остановить аттракцион и высадить маленького нарушителя. При этом деньги за билет не возвращаются.
На надувном батуте
Перед тем, как войти на надувной батут, нужно разуться. Внутри надувного аттракциона может быть лишь определённое количество детей, поэтому придётся дождаться, пока подойдёт ваша очередь. Старайтесь не оставлять кроху среди детей постарше, особенно, если он робкий, а на батуте прыгает ещё не очень ловко. Лучше пропустите вперёд несколько человек в очереди и дождитесь подходящей компании.
С горки спускаться можно лишь ногами вперёд, лёжа на спине. А вот съезжать стоя или головой вперёд, лёжа на животе, не стоит. Также, как и не рекомендуется спускаться «паровозиком», держа друг дружку. Из-за того, что из детей на спуске получится «куча мала», они могут травмироваться. По этой же причине нужно отходить в сторонку сразу же после спуска.
На карусели
Сделайте своему ребенку наставление о том, что ни в коем случае нельзя бежать к своему месту, а уж тем более расталкивая окружающих в разные стороны. Ответственным за посадку детей на карусель является дежурный аттракциона. И перед тем, как запустить карусель в движение, он должен убедиться, что все пассажиры сидят на своих местах и пристегнуты ремнями безопасности. Но самым лучшим вариантом будет, если вы сами сопроводите своего ребенка к своему месту. Посадив чадо на соответствующее место, убедитесь, что он пристегнут, освободите его руки от посторонних предметов: воздушных шариков, игрушек и т.п. Кроме того, не допускайте, чтобы ваш малыш садился на карусель с жевательной резинкой во рту или еще какой-либо едой.
Перед запуском детской карусели взрослые обязаны покинуть ее территорию. В противном случае, увлекшись фотографированием или еще чем-нибудь, Вы можете оказаться в опасной зоне и получить травму от воздействия движущихся частей аттракциона.
Обслуживающий персонал должен следить не только за поведением детей, но и за их состоянием. Если ребенок боится и плачет или ему внезапно стало нехорошо, движение должно быть незамедлительно остановлено. Несмотря на строгий контроль работников парка, родителям все же не стоит отлучаться от карусели во время катания их детей. Ведь именно родители в первую очередь заметят, что с их ребенком что-то не так. Если вы обнаружили, что он стал невеселым, побледнел, обмяк и т.п., тут же сообщите об этом механику или контролеру. По вашей просьбе аттракцион будет отключен.
Ну и всегда стоит помнить, что физические и моральные возможности малышей не безграничны. Если еще в парке Ваш ребенок выбьется из сил и на дорогу домой их не хватит, то впечатление будет испорчено как ребенку, так и родителям. Поэтому, возьмите себе за правило: лучше чуть-чуть не докататься, чем перекататься.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «01», «101» (все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.
Фото: пресс-служба облМЧС
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