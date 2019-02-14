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Новости /  Общество /  Социум  

ГЛК «СОК» приглашает влюблённых на праздник

14 февраля 2019 18:25
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В программе: символическая церемония бракосочетания, интерактивные площадки и романтичные подарки.
16 февраля с 11:00 до 15:00 на горнолыжном комплексе «СОК» (г. Самара, ул. Батайская, 18А) состоится праздник, приуроченный ко Дню всех влюбленных. В программе: символическая церемония бракосочетания, интерактивные площадки и романтичные подарки.

Церемония бракосочетания на «СОКе» - это в первую очередь слова любви и клятвы верности. Все пары получат памятное свидетельство, которое не приравнивается к настоящему свидетельству о браке, но будет красивым жестом для многих гостей. Для «соковских молодоженов» также проведут большой онлайн-конкурс «ВКонтакте»: задача участников – набрать наибольшее количество лайков под своей фотографией без накрутки.

За первое место молодожёны получат 2 ски-пасса на 25 подъемов, за второе – сертификат на ужин для двоих и за третье – сертификат на вкусный торт. Радио «NRJ» предоставит приз зрительских симпатий – фирменный «теплый набор», который состоит из термоса и подушки для путешествий.

Кроме церемонии бракосочетания и онлайн-конкурса на ГЛК «СОК» организуют интерактивные площадки и тематические викторины. Кёрлинг, «Городки», настольный хоккей – возможностей выиграть призы будет предостаточно. Победители викторин без сюрпризов тоже не останутся: главное – проявить себя и быстрее всех дать правильный ответ, передает пресс-служба СДМ.


Фото:   пресс-служба СДМ 
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