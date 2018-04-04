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ГИБДД взялась за реализацию плана правительства по сокращению смертности на дорогах до нулевого уровня к 2030 году

4 апреля 2018 23:29
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Ведомство предлагает устанавливать «алкозамки» на машины и ужесточить процесс получения прав.
Как передает РБК, госавтоинспекция ведет разработку плана ​по реализации долгосрочной стратегии безопасности движения. Среди предложений по улучшению дорожной обстановки в стране — введение «алкозамков» на автомобилях, повсеместное внедрение круговых перекрестков и решение вопроса со штрафами по камерам, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект документа.

План состоит из нескольких блоков, таких как «Изменение поведения участников движения», «Повышение защищенности от ДТП» и «Совершенствование улично-дорожной сети». Ключевой целью программы поставлено сокращение уровня смертности в ДТП до нуля к 2030 году.

Среди новых мер, предлагаемых для повышения безопасности, предлагается внедрение технологии «алкозамков» — устройств, которые не дают завести автомобиль до того, как водитель не «подышит в трубочку» и не подтвердит, что он не пьян. Идеи об установке на автомобили в России подобных устройств выдвигались по меньшей мере с 2013 года. Тогда разместить их предлагалось на автобусах, троллейбусах и иных транспортных средствах большой вместимости, однако испытания «алкозамков» были проведены лишь на экспериментальных моделях.

Кроме того, план, разрабатываемый ГИБДД, предлагает усовершенствовать дорожно-транспортную сеть путем увеличения числа круговых перекрестков, поскольку они более безопасны, чем перекрестки обычного типа. Для водителей-новичков, согласно плану, могут быть введены временные права. Постоянное удостоверение водители смогут получать только после определенного срока без грубых нарушений ПДД. Особо в плане отмечается необходимость ужесточить экзамены на права для водителей автобусов и мотоциклистов.

Накануне ГИБДД провела встречу с общественниками, на которой присутствовал и глава ведомства Михаил Черников. На встрече меры по совершенствованию ПДД и ситуации на дорогах поступили и от активистов. Так, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов указал на проблему с фотофиксацией нарушений, при которой неисправность камеры может вести к ошибочному штрафу. Вице-председатель комитета по защите автовладельцев Санкт-Петербурга Александр Холодов в свою очередь предложил ввести систему бонусов для водителей, не допускающих нарушений.

План по снижению до нулевого уровня смертности на дорогах был утвержден премьером Дмитрием Медведевым в январе. В правительстве оценили ежегодные потери российской экономики от аварий на дорогах в 2% от ВВП.

Заявленный правительством план первый зампред комитета Госдумы по законодательству и государственному строительству, председатель движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков назвал «голой декларацией». По мнению Лысакова, заявленные в плане цели заведомо невыполнимы.

С мнением депутата согласны и общественники. Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявил РБК, что предложенный ГАИ план не содержит в себе шагов, которые серьезно помогут решить проблему пьяного вождения и смертности в ДТП.

«Это или спорные вещи, или довольно мелкие, которые на самом деле серьезно проблему не решают», — отметил он. По мнению Похмелкина, увеличение числа перекрестков с круговым движением искусственным путем является ошибкой, так как правила движения по ним регулярно меняются и это лишь осложнит жизнь водителей.

«Алкозамки применяйте, используйте, но все-таки в отношении водителей, которые до этого садились пьяными за руль. Это будет как некая мера наказания за вождение в нетрезвом виде. Но это не решает проблему пьяных судей, прокуроров, депутатов за рулем, которые безнаказанны сегодня», — подчеркнул эксперт.

Как рассказал Похмелкин, временные удостоверения уже использовались раньше, а то, что их планируют вернуть, свидетельствует, что в ГАИ не понимают, какие меры необходимо принимать. «Их отменили не так давно, и вот снова хотят вернуть. Нет какой-то внятной политики, четких целей», — констатировал Похмелкин.

Эксперт добавил, что «есть более фундаментальные вещи» в рамках реализации долгосрочной стратегии безопасности движения, о которых не сказано в упомянутом плане. «В ГАИ на такие вещи никогда не осмелятся. ГИБДД свои функции выполняет, но не может повлиять на коренные причины, нужен специальный орган, не ниже министерства», — пояснил он.

«Эти идеи не панацея, это не решает проблему коррупции, когда откупается каждый второй пьяный водитель. Честные гаишники говорят, что если будем игнорировать, замалчивать, то никакой реальной программы не получится», — заключил он.

Как отмечал в беседе с РБК директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников, ежегодно в России в авариях на дорогах гибнут около 20 тыс. человек. За десять лет только число погибших от наезда автомобиля превысило 86 тыс. человек.


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