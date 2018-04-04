ГИБДД взялась за реализацию плана правительства по сокращению смертности на дорогах до нулевого уровня к 2030 году

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План состоит из нескольких блоков, таких как «Изменение поведения участников движения», «Повышение защищенности от ДТП» и «Совершенствование улично-дорожной сети». Ключевой целью программы поставлено сокращение уровня смертности в ДТП до нуля к 2030 году.Среди новых мер, предлагаемых для повышения безопасности, предлагается внедрение технологии «алкозамков» — устройств, которые не дают завести автомобиль до того, как водитель не «подышит в трубочку» и не подтвердит, что он не пьян. Идеи об установке на автомобили в России подобных устройств выдвигались по меньшей мере с 2013 года. Тогда разместить их предлагалось на автобусах, троллейбусах и иных транспортных средствах большой вместимости, однако испытания «алкозамков» были проведены лишь на экспериментальных моделях.Кроме того, план, разрабатываемый ГИБДД, предлагает усовершенствовать дорожно-транспортную сеть путем увеличения числа круговых перекрестков, поскольку они более безопасны, чем перекрестки обычного типа. Для водителей-новичков, согласно плану, могут быть введены временные права. Постоянное удостоверение водители смогут получать только после определенного срока без грубых нарушений ПДД. Особо в плане отмечается необходимость ужесточить экзамены на права для водителей автобусов и мотоциклистов.Накануне ГИБДД провела встречу с общественниками, на которой присутствовал и глава ведомства Михаил Черников. На встрече меры по совершенствованию ПДД и ситуации на дорогах поступили и от активистов. Так, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов указал на проблему с фотофиксацией нарушений, при которой неисправность камеры может вести к ошибочному штрафу. Вице-председатель комитета по защите автовладельцев Санкт-Петербурга Александр Холодов в свою очередь предложил ввести систему бонусов для водителей, не допускающих нарушений.План по снижению до нулевого уровня смертности на дорогах был утвержден премьером Дмитрием Медведевым в январе. В правительстве оценили ежегодные потери российской экономики от аварий на дорогах в 2% от ВВП.Заявленный правительством план первый зампред комитета Госдумы по законодательству и государственному строительству, председатель движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков назвал «голой декларацией». По мнению Лысакова, заявленные в плане цели заведомо невыполнимы.С мнением депутата согласны и общественники. Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявил РБК, что предложенный ГАИ план не содержит в себе шагов, которые серьезно помогут решить проблему пьяного вождения и смертности в ДТП.«Это или спорные вещи, или довольно мелкие, которые на самом деле серьезно проблему не решают», — отметил он. По мнению Похмелкина, увеличение числа перекрестков с круговым движением искусственным путем является ошибкой, так как правила движения по ним регулярно меняются и это лишь осложнит жизнь водителей.«Алкозамки применяйте, используйте, но все-таки в отношении водителей, которые до этого садились пьяными за руль. Это будет как некая мера наказания за вождение в нетрезвом виде. Но это не решает проблему пьяных судей, прокуроров, депутатов за рулем, которые безнаказанны сегодня», — подчеркнул эксперт.Как рассказал Похмелкин, временные удостоверения уже использовались раньше, а то, что их планируют вернуть, свидетельствует, что в ГАИ не понимают, какие меры необходимо принимать. «Их отменили не так давно, и вот снова хотят вернуть. Нет какой-то внятной политики, четких целей», — констатировал Похмелкин.Эксперт добавил, что «есть более фундаментальные вещи» в рамках реализации долгосрочной стратегии безопасности движения, о которых не сказано в упомянутом плане. «В ГАИ на такие вещи никогда не осмелятся. ГИБДД свои функции выполняет, но не может повлиять на коренные причины, нужен специальный орган, не ниже министерства», — пояснил он.«Эти идеи не панацея, это не решает проблему коррупции, когда откупается каждый второй пьяный водитель. Честные гаишники говорят, что если будем игнорировать, замалчивать, то никакой реальной программы не получится», — заключил он.Как отмечал в беседе с РБК директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников, ежегодно в России в авариях на дорогах гибнут около 20 тыс. человек. За десять лет только число погибших от наезда автомобиля превысило 86 тыс. человек.