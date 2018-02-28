ГИБДД приглашает горожан присоединиться к активистам общественной организации «Ночной патруль»

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Госавтоинспекция обращается к гражданам с призывом активно сообщать в полицию обо всех нарушениях на дорогах. Сотрудникам ГИБДД приходится ежедневно разбираться с последствиями тяжелейших дорожно-транспортных происшествий. Большинство из них можно было предотвратить. Своевременное снижение скорости, отказ от намерения сесть за руль в пьяном виде позволит сохранить жизнь и здоровье многих участников дорожного движения. Так, за 2017 год произошло 3715 ДТП, в которых погибли 374 и ранены 4843 человека. В состоянии опьянения совершено 160 аварий, в которых погибли 60 и получили травмы 235 человек.В целях обеспечения безопасности дорожного движения по инициативе ГУ МВД России по Самарской области была созданаобщественная организация правоохранительной направленности «Ночной патруль». При содействии «Ночного патруля» в 2017 году сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 234 водителя в состоянии опьянения, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, 303 водителя привлечены к административной ответственности за грубые нарушения ПДД.Круглосуточный телефон «горячей линии» «Ночного патруля»: 275-51- 11.Госавтоинспекция Самарской области обращается ко всем неравнодушным гражданам с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, о совершении водителями грубых нарушений ПДД, об обнаружении транспортных средств, скрывшихся с мест дорожно-транспортных происшествий, а также о состоянии технических средств организации дорожного движения, дорожных сооружений и т.п.Информацию необходимо направить на официальный сайт Госавтоинспекции, позвонить по телефону 02 или обратиться в любойтерриториальный отдел внутренних дел, сообщает пресс-служба администрации Самары.