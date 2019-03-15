ГИБДД подало в суд на ЦОДД за установку дорожных знаков уменьшенных размеров

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Еще в 2015 году в ЦОДД подняли вопрос о необходимости использования дорожных знаков уменьшенного размера. Представители центра были уверены, что большое количество дорожных знаков портит внешний вид города. Данное предложение поддержал вице-премьер Игорь Шувалов. Он разрешил провести эксперимент в двух городах: Москве и Санкт-Петербурге. В рамках эксперимента разрешалось уменьшить дорожные знаки в некоторых районах.После этого два города получили возможность устанавливать знаки меньшего размера. Для этого Росстандарт ввел предварительный национальный стандарт (ПНСТ). В результате в прошлом году в Москве на ряде улиц появились знаки меньшего размера (500 на 500 мм): «Пешеходный переход» и «Уступи дорогу».Но в ГИБДД считают, что установка этих знаков незаконна даже в рамках эксперимента. По ГОСТу знак «Уступи дорогу» должен быть размером 900х900мм, а знак «Пешеходный переход» должен иметь размеры 700х700мм. Поэтому ГИБДД обвиняет ЦОДД в нарушении 12,34 статьи КоАП – «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности движения при содержании дорог». В результате дело направили в суд.Как отмечают в ГИБДД, еще в 2017 году ведомство было против уменьшения дорожных знаков «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход», так как это может привести к увеличению количества ДТП на улицах городов. Представители ГИБДД в суде отметили, что установку дорожных знаков уменьшенного размера не согласовывали с ГИБДД РФ. На улицах, где проводился эксперимент, выросло количество ДТП.В ЦОДД не согласились с доводами ГИБДД. Центр отметил, что ПНСТ могут использовать без согласования с ГИБДД, знаки уменьшенного размера можно устанавливать на улицах с небольшой разрешенной скоростью движения. На одной из улиц, где и были установлены знаки, находится «лежачий полицейский». Проезжая его, водители сбрасывают скорость и поэтому знак хорошо виден.Мировой судья признала вину ЦОДД. В результате был выписан штраф в размере 200 тысяч рублей. Но в ЦОДД с этим решением не согласны и намерены и дальше продолжить разбирательство в суде. Это не единственное судебное разбирательство центра. В 2016-2017 годах ЦОДД было оштрафовано на 6 млн рублей. Чаще всего подобные постановления отменяют при дальнейших разбирательствах.