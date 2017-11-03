ГИБДД образовала щит из добровольцев для борьбы с пешеходами-нарушителями

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Возле ТЦ «Аврора» была проведена акция вместе с добровольцами, из которых был выставлен «щит дорожной безопасности». Добровольцы выстроились в шеренгу вдоль тротуара и не давали пешеходам переходить дорогу в неположенном месте.На пересечении улиц Аэродромной и Авроры пешеходы часто нарушают ПДД, перебегая дорогу в неположенном месте, хотя рядом находится светофор с пешеходным переходом.В ГИБДД напоминают, что за подобные нарушения штраф составляет 500 рублей. Проводятся и профилактические беседы. Чаще всего инспекторы ГИБДД проводят беседы с пожилыми людьми.Аналогичные акции проводятся и на других дорогах города. Патрули работают сразу на нескольких улицах. Так, например, пока добровольцы стояли на улице Авроры, инспекторы ловили нарушителей на Аэродромной и Промышленности.