ГИБДД Самары провела специализированный рейд на нерегулируемых пешеходных переходах города
17 февраля 2017 14:36
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Одни из самых опасных участков дороги – пересечение проспекта Кирова и ул. Победы. Даже при наличии подземного пешеходного перехода на этом перекрестке, пешеходы им не пользуются и перебегают проезжую часть в неположенном месте.
Кроме того, и водители, при приближении к пешеходному переходу не всегда заблаговременно снижают скорость, и с учетом погодных условий наледи, гололеда, не успевают вовремя затормозить перед нерегулируемым пешеходным переходом, допуская наезд на людей.
Сегодня в ходе рейда было выявлено более 100 нарушителей ПДД как пешеходов, так и водителей. В отношении водителей составлено 43 административных материала.
Пешеходов-нарушителей было выявлено больше - 87. С ними была проведена профилактическая работа. Инспекторы разъясняли пешеходам последствия перехода проезжей части в неустановленном месте и вручали памятки по ПДД.
Госавтоинспекция города Самара обращается ко всем жителям города: соблюдайте правила перехода и проезда пешеходных переходов.
Если вы пешеход, переходите дорогу только по пешеходным переходам. Прежде, чем ступить на дорогу, убедитесь, что водители транспортных средств вас увидели и приняли меры к торможению. Дождитесь, чтобы транспортное средство остановилось, помните, что в условиях гололеда тормозной путь автомобиля увеличивается в 2-3 раза.
Если вы водитель, соблюдайте установленный правилами дорожного движения скоростной режим, будьте бдительны и помните, что пешеход может неожиданно выйти на проезжую часть из-за препятствия, например из-за стоящего транспортного средства. Не забывайте, что вы управляете источником повышенной опасности, кроме того, защищены корпусом автомобиля, а пешеход не защищен ничем, сообщает пресс-служба ГИБДД Самары.
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