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Новости /  Общество /  Социум  

ГИБДД Самары приглашает прекрасную половину автолюбителей принять участие в конкурсе «Автоледи 2018»

26 октября 2018 17:31
119
Мероприятие состоится 27 октября в 11:00 на площади Куйбышева.
Мероприятие состоится 27 октября в 11:00 на площади Куйбышева.

В программе мероприятия не только задания (фигурное возжжение автомобиля, теоретический экзамен по ПДД и творческий конкурс) для
прекрасных конкурсанток, но и развлечения для детей, фотозона и море сюрпризов!

Победителей конкурса определит жюри, в составе которого – сотрудники ОГИБДД УМВД России по городу Самаре, а также представители одной из автошкол города Самары, сети заправочных автостанций и страховой компании, передает пресс-служба ГИБДД Самары. 
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Комментарии



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