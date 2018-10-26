ГИБДД Самары приглашает прекрасную половину автолюбителей принять участие в конкурсе «Автоледи 2018»

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В программе мероприятия не только задания (фигурное возжжение автомобиля, теоретический экзамен по ПДД и творческий конкурс) дляпрекрасных конкурсанток, но и развлечения для детей, фотозона и море сюрпризов!Победителей конкурса определит жюри, в составе которого – сотрудники ОГИБДД УМВД России по городу Самаре, а также представители одной из автошкол города Самары, сети заправочных автостанций и страховой компании, передает пресс-служба ГИБДД Самары.