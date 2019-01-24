ГИБДД Самары, в связи с возможным сильным снегопадом, рекомендует автолюбителям отказаться от дальних поездок на личном транспорте

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В связи с возможным ухудшением погодных условий, Госавтоинспекция обращается к водителям и рекомендует отказаться от дальних поездок на личном транспорте. В случае, если возникла необходимость, и вы сели за руль, будьте предельно внимательны и осторожны, помните о мерах безопасности и необходимости соблюдения Правил дорожного движения.Следует учитывать, что в неблагоприятных погодных условиях сцепление колёс с дорогой снижается, а тормозной путь увеличивается в несколько раз. Даже незначительное превышение скоростного режима может привести к трагическим последствиям.Уважаемые водители! Строго соблюдайте дистанцию и боковой интервал, исключите факты выезда на полосу, предназначенную для встречного движения, не создавайте помех при выполнении очистительных работ специальной снегоуборочной техникой.Повышенное внимание от водителей требуется при проезде пешеходных переходов и остановок общественного транспорта, где пешеходы внезапно могут появиться на проезжей части.Уважаемые пешеходы! Будьте предельно внимательны и осторожны на дороге, переходите только в строго установленных для перехода местах, не отвлекайтесь на телефонные разговоры и обозначайте себя на дороге световозвращающими элементами, особенно, в тёмное время суток.Соблюдение элементарных правил дорожной безопасности, взаимовежливость всех участников дорожного движения, проявление дорожной грамотности и культуры поведения на дороге поможет избежать трагедии и сохранить жизнь, передает пресс-служба ГИБДД Самары.