ГИБДД Самары: Порядок действий в случае эвакуации на спец. штрафстоянку вашего транспортного средства
20 декабря 2017 21:56
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В случае эвакуации на специализированную штрафстоянку транспортного средства в городе Самаре, необходимо позвонить в дежурную часть полка ДПС ГИБДД У МВД России по г. Самаре по телефонам 951-91-21, либо по телефону: 112, работающим в круглосуточном режиме.
Дежурному необходимо сообщить место, откуда был эвакуирован автомобиль, марку и государственный регистрационный знак. Обладая данными сведениями, он оперативно проинформирует, на какую именно стоянку помещен автомобиль.
Адреса и телефоны специализированных стоянок города Самары:
1) Волжский проспект, 15, тел. 8927-907-47-31
2) ул. Мечникова, 52, тел 8937-652-73-13
3) Ракитовское шоссе, стр. 1, тел. 8927-007-40-44
4) ул. 22 Партсъезда, д. 1 «Г», тел. 8937-204-45-62
5) ул. Льва Толстого, 97 «А», тел. 8 937 173 99 54
Сотрудники службы эвакуации в круглосуточном режиме ведут выдачу автотранспорта. Для возврата автомобиля необходимы правоустанавливающие документы (водительское удостоверение, свидетельство о регистрации, полис ОСАГО).
В компетенцию должностных лиц Госавтоинспекции не входит организация порядка оплаты расходов за перемещение задержанных транспортных средств, их хранения и возврат со специализированных стоянок.
На территории Самарской области данный порядок установлен Законом Самарской области от 26.06.2012 № 74-ГД «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов за перемещение и хранение, а также возврата транспортных средств».
В соответствии с Законом Самарской области срок хранения транспортного средства исчисляется в часах с момента его помещения на специализированную стоянку до момента возврата указанного транспортного средства его владельцу. Плата за перемещение и хранение задержанного транспортного средства взимается в размере, установленном Правительством Самарской области.
В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 11.07.2012 № 334 «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, а также возврата транспортных средств» на территории городских округов Самара и Тольятти за перемещение одного задержанного транспортного средства на специализированную стоянку взимается плата в размере 1700 рублей, на остальной территории Самарской области взимается плата в размере 1500 рублей.
Плата за первые 5 часов хранения задержанного наземного транспортного средства категории B и D массой до 3,5 тонн составляет 10 рублей за час, начиная с 6-го полного часа хранения плата составляет 25 рублей.
Возврат перемещенного на специализированную стоянку транспортного средства его владельцу, представителю владельца или лицу, имеющему при себе документы, необходимые для управления данным транспортным средством, осуществляется сотрудниками службы эвакуации незамедлительно после устранения причины задержания транспортного средства на основании решения уполномоченного должностного лица, в данном случае сотрудника Госавтоинспекции.
- Волжский проспект с 8.00 до 03.00;
- ул. Мечникова с 6.00 до 3.00;
- Ракитовское шоссе - круглосуточно;
- ул. 22 Партсъезда – круглосуточно;
- ул. Л. Толстого с 07.00 до 05.00.
Кроме того, получить разрешение должностного лица о выдаче транспортного средства со специализированной стоянки возможно в дежурной части полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Самаре, по адресу ул. Ставропольская 120, в круглосуточном режиме.
В соответствии со статьей 27.13 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Задержание транспортного средства», задержание прекращается непосредственно на месте задержания транспортного средства в присутствии лица, которое может управлять данным транспортным средством в соответствии с Правилами дорожного движения, если причина задержания устранена до начала движения эвакуатора на специализированную стоянку, и при предоставлении должностному лицу ГИБДД правоустанавливающих документов.
Соответственно, если автомобиль погружен на эвакуатор, и последний начал движение, возврат транспортного средства осуществляется только со специализированной стоянки.
По материалам У ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области
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