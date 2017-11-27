ГИБДД Самарской области: О световозвращающих элементах

113

Региональная Госавтоинспекция напоминает, что водитель обнаруживает пешехода, имеющего световозвращатели со значительно большего расстояния, вместо 30 метров — со 150-ти, а при движении с дальним светом водитель видит пешехода уже на расстоянии 400 метров.Согласно пункту 4-1 Правил дорожного движения, при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.Законодательно за нарушение данного пункта Правил предусмотрена административная ответственность – штраф 500 рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: panic-attack.ru