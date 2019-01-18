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Новости /  Общество /  Социум  

ГИБДД Самара: Перевозите детей правильно!

18 января 2019 16:25
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17 и 18 января 2019 года на территории Самары проведены общегородские профилактические мероприятия под условным названием «Сохраним жизнь маленькому пассажиру».
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров, а также убеждения взрослых участников
дорожного движения о недопустимости перевозки детей в салоне автомобиля без использования детских удерживающих устройств или
ремней безопасности, 17 и 18 января 2019 года на территории Самары проведены общегородские профилактические мероприятия под условным названием «Сохраним жизнь маленькому пассажиру».

Наряду с рядовым сотрудниками, в мероприятиях приняли участие руководители  ГИБДД Самары и полк ДПС, которые напомнили
родителям о важности использования таких устройств в салоне автомобиля.

Без внимания сотрудников не остались и пешие участники дорожного движения, которые получили от полицейских в подарок
световозвращающие элементы для использования на верхней одежде в темное время суток, передает пресс-служба ГИБДД Самары. 


Фото:  пресс-служба ГИБДД Самары




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