ГИБДД Самара: Перевозите детей правильно!
18 января 2019 16:25
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дорожного движения о недопустимости перевозки детей в салоне автомобиля без использования детских удерживающих устройств или
ремней безопасности, 17 и 18 января 2019 года на территории Самары проведены общегородские профилактические мероприятия под условным названием «Сохраним жизнь маленькому пассажиру».
Наряду с рядовым сотрудниками, в мероприятиях приняли участие руководители ГИБДД Самары и полк ДПС, которые напомнили
родителям о важности использования таких устройств в салоне автомобиля.
Без внимания сотрудников не остались и пешие участники дорожного движения, которые получили от полицейских в подарок
световозвращающие элементы для использования на верхней одежде в темное время суток, передает пресс-служба ГИБДД Самары.
Фото: пресс-служба ГИБДД Самары
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