ГИБДД Самара: Перевозите детей правильно!

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В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров, а также убеждения взрослых участниковдорожного движения о недопустимости перевозки детей в салоне автомобиля без использования детских удерживающих устройств илиремней безопасности, 17 и 18 января 2019 года на территории Самары проведены общегородские профилактические мероприятия под условным названием «Сохраним жизнь маленькому пассажиру».Наряду с рядовым сотрудниками, в мероприятиях приняли участие руководители ГИБДД Самары и полк ДПС, которые напомнилиродителям о важности использования таких устройств в салоне автомобиля.Без внимания сотрудников не остались и пешие участники дорожного движения, которые получили от полицейских в подароксветовозвращающие элементы для использования на верхней одежде в темное время суток, передает пресс-служба ГИБДД Самары.Фото: пресс-служба ГИБДД Самары