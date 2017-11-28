ГИБДД Самара: Объявление "ГОСУСЛУГИ"

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В соответствии с регламентом работы РЭО ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре государственная услугапо регистрации автомототранспортных средств, выдаче и замене водительских удостоверений по понедельникам будетосуществляться исключительно по предварительной записи через единый портал «Государственные услуги» с 09 часов00 минут до 18 часов 00 минут.Гражданам, не зарегистрированным на портале «Государственные услуги», на постоянной основе будет оказанапрактическая помощь в регистрации на едином портале «Государственные услуги», а так же в подаче заявки вэлектронном виде. Для этого необходимо обратиться к сотрудникам РЭО, осуществляющим консультирование гражданв залах для ожидания.