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Новости /  Общество /  Социум  

ГИБДД Самара: МВД России подготовлены поправки, касающиеся замены паспортов транспортных средств

3 декабря 2017 15:51
186
Проектом, в частности, предусмотрено, что ранее оформленные на транспортные средства бумажные паспорта действуют до их замены на электронные паспорта транспортных средств.
В связи с прекращением с 1 июля 2018 года оформления паспортов транспортных средств на бумажном носителе, МВД России подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации, которым предусмотрена отмена постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 1993 г. № 477 «О введении паспортов транспортных средств».

Проектом, в частности, предусмотрено, что ранее оформленные на транспортные средства бумажные паспорта действуют до их замены на электронные паспорта транспортных средств.

В случае, если собственник транспортного средства в инициативном порядке хочет заменить паспорт транспортного средства на бумажном носителе на его электронный аналог, такое оформление будет осуществляется по его заявлению.

Проект постановления Правительства Российской Федерации в настоящее время проходит процедуру общественного обсуждения на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения. 
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Комментарии



Социум
3 декабря 2017  15:51
Проектом, в частности, предусмотрено, что ранее оформленные на транспортные средства бумажные паспорта действуют до их замены на электронные паспорта транспортных средств.
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