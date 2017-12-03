ГИБДД Самара: МВД России подготовлены поправки, касающиеся замены паспортов транспортных средств
3 декабря 2017 15:51
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Проектом, в частности, предусмотрено, что ранее оформленные на транспортные средства бумажные паспорта действуют до их замены на электронные паспорта транспортных средств.
В случае, если собственник транспортного средства в инициативном порядке хочет заменить паспорт транспортного средства на бумажном носителе на его электронный аналог, такое оформление будет осуществляется по его заявлению.
Проект постановления Правительства Российской Федерации в настоящее время проходит процедуру общественного обсуждения на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения.
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