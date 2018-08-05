Фёдор Бондарчук купил квартиру в центре Москвы стоимостью 80 млн рублей

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"Квадратный метр в жилье подобного уровня стоит от 400 тысяч рублей до одного миллиона, — сообщают риелторы. Такая квартира, как у Фёдора Бондарчука, стоит примерно 80–90 миллионов рублей в зависимости от состояния", — рассказали риелторы.Элитное жилье Бондарчука располагается в Брюсовом переулке — в легендарном доме, построенном еще в 1928 году по плану архитектора А. Щусова. Жильё предназначалось для актёров Московского академического художественного театра.Вероятно, что в скором времени Бондарчук въедет в новую квартиру вместе со своей невестой Паулиной Андреевой. Пока влюблённые не оформили официально отношения, несмотря на то, что их роман длится более двух лет. Дело в том, что Фёдор официально не расторг брак со Светланой Бондарчук. Им ещё предстоит делить совместно нажитое имущество и бизнес."Им принадлежит просторная квартира на Мосфильмовской улице, — рассказывали "Стархиту" в окружении распавшейся семьи. — Плюс в наследство от отца ему достался дом на Рублёвском шоссе, там сейчас живёт сын Сергей с женой и двумя дочками. Светлана предпочитает не наведываться туда, где раньше была хозяйкой, для встречи с внучками выбирает нейтральную территорию. После разрыва она переехала из пригорода в "запасную" квартиру на Патриарших прудах, площадь которой составляет около трехсот квадратных метров. Также ей принадлежит тридцать процентов одного из столичных ресторанов Феди".