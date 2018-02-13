Футбольный клуб "Крылья Советов" объявляет набор в группу волонтеров

227

Основные задачи и обязанности – помощь в организации и проведении матчей и клубных мероприятий. Набор ведется от 16 лет.Узнать дополнительную информацию и отправить свою заявку можно по электронному адресу: v.zimnukov@ks-samara.com, сообщает пресс-служба ФК "КС".Фото: ФК "КС"