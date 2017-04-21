Футболисты «Крыльев Советов» приняли участие в субботнике

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Во дворе дома по ул. Ново- Садовая, 25 вместе со студентами и жителями активное участие в субботнике принимал сербский защитник самарского клубаФутболист рассказал, что хотя в Сербии не проводятся субботники - это прекрасная традиция, когда жители заботятся о чистоте своего города.«Хорошо, когда есть такие традиции. Субботник – это хорошая акция, которая объединяет людей. Поддерживать город в чистоте и заботиться о природе – это обязанность каждого человека», - отметил Милан Родич.Также участие в субботниках приняли защитник ПФК «Крылья Советов»и полузащитник, которые помогли навести порядок во дворах ул. Физкультурная, 98А и ул. Гагарина,95 соответственно, сообщает пресс-служба администрации Самары.