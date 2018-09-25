Футболист сборной Англии стал отцом сразу трёх детей от разных женщин
25 сентября 2018 23:56
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30 мая бывшая невеста, Стефания Кристофору, родила игроку молодёжной сборной Англии мальчика. Пара была обручена, но расторгла помолвку в феврале. Второй ребёнок родился 17 июля у давней подруги Берахино Челси Лавлейс. Футболист указан в свидетельствах о рождении обоих детей.
Однако недавно стало известно о третьем ребёнке, который якобы появился на свет 15 июня. Мама малыша утверждает, что Берахино является его отцом, и собирается судиться с ним, чтобы добиться финансовой поддержки.
Стефания и Сайдо объявили о своей помолвке в июне прошлого года, однако свадьба была отменена из-за измены спортсмена. Сейчас 27-летняя девушка работает управляющим директором Nuvo Bar, который является излюбленным местом для знаменитостей. Она живет в Бирмингеме и управляет семейным бизнесом в течение последних восьми лет.
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