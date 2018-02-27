Футбол как праздник и любовь: Медицинская команда Самарской области активно готовится к ЧМ-2018
27 февраля 2018 15:01
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Тренинги проходят на стадионе «Металлург» областного центра, где медики уже прошли «боевое крещение» - помогали при остановке сердца, обмороках, переломах, сердечных приступах. Врачи сработали профессионально. Но сегодня речь пойдет не столько о медицине, сколько о том, ради чего медики собрались в команду и вот уже два года усиленно готовятся к событию мирового масштаба. Речь пойдет о футболе.
Врач анестезиолог-реаниматолог отделения нейрореанимации Александр Кононов и врач-торакальный хирург хирургического торакального отделения СОКБ Михаил Медведчиков–Ардия - опытные футболисты-любители, с 2010 года играют за команду СОКБ (Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина). Футбол для них – часть жизни, причем, значимая часть. «Раньше мы несколько раз в неделю выезжали на игры, - рассказывает Михаил. – Причем, в любое время года. Играли на природе, в залах, выезжали на соревнования в Уфу, Ярославль. Большое спасибо за это нашей администрации, которая поддерживает команду. Мы несколько раз выигрывали чемпионат по футболу среди медицинских работников лечебных учреждений Самарской области».
А когда встал вопрос о наборе врачей в медицинскую команду на чемпионат мира по футболу, записались не раздумывая. «Футбол – один из тех моментов, который определил мое желание участвовать в медицинской команде, - признается Александр. - Если б это был чемпионат мира по керлингу или лыжам, я бы, наверное, не горел желанием участвовать, а тут футбол – любовь всей жизни. Хотелось увидеть столь масштабное событие как можно ближе. Мечта сбылась! Теперь я - врач бригады на кромке футбольного поля, который должен непосредственно обеспечивать первую помощь игрокам, это огромная нагрузка и ответственность, но и шанс, который выпадает раз в жизни».
«Основная наша профессия – это все же врачевание, а футбол я бы назвал хобби, увлечением, - рассуждает Михаил. - С другой стороны, когда ты с шести лет играешь в футбол, и до сих пор увлечен этой игрой, то это уже любовь на всю жизнь».
Кстати, футбол – это самая популярная игра в мире. Она не требует сложной аппаратуры, дорогого снаряжения, достаточно простого мяча.
Футбол – это праздник!
Медицинская сестра отделения детской пульмонологииобластной больницы Ольга Нестеренко - болельщица со стажем. В команду пошла, не раздумывая, когда узнала, что требуются медицинские сестры, и рада, что попала на такое событие исторического масштаба.
«Я болельщица с детства, - рассказывает медсестра команды Ольга Михайловна. – Нас папа всегда водил на стадион. В юности мы рьяно болели за ребят из своих команд. В пионерском лагере с удовольствием гоняла мяч в девчоночьей команде. По телевизору смотреть матчи не люблю, другое дело – живой футбол! В прошлом году была в Казани, попала на матч Чили - Германия. Красивый футбол, интересное шоу. Для меня футбол – праздник, я всегда жду от этого праздника красивой игры, движения, вдохновения даже. Хочется, чтоб российская команда показала себя, поборолась достойно за свою страну. Нас в мире сейчас не сильно жалуют, и хочется, чтоб мы выступили достойно».
Счастливая случайность
Медицинский психолог неврологического отделения Анастасия Светкина пришла в команду с достаточно равнодушным отношением к футболу. Правда, пару раз до этого смотрела игры чемпионаты мира, но без особого интереса. А однажды болельщики за окном общежития так эмоционально выражали свои чувства, что ей стало интересно, что же происходит.
«Так совпало, что на том чемпионате наша российская сборная выиграла несколько сложных матчей, и эти эмоции - тревога, переживание, бурная радость за наших - захватили и меня», - признается Анастасия. - Когда же я стала принимать участие в тренингах на стадионе «Металлург», и имела возможность видеть игру не в записи, не по телевизору, а живьем, то поняла, что эмоции игроков и болельщиков передаются и мне. Видишь, как люди переживают, стараются, и ты тоже подключаешься к этим эмоциям, понимаешь их чувства, появляется азарт, когда хочется поддержать игроков, вскинуть руки в ответ на удачный пас или бросок. Так что мое отношение к футболу поменялось, я стала испытывать чувство сопереживания, яркие положительные эмоции. Так что для меня это счастливая случайность».
Футбол объединяет всех!
Врач – анестезиолог-реаниматологпедиатрического отделения Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Елена Калинина смотрела матчи по телевизору. Правда, без особого энтузиазма. Работа в медицинской команде позволила взглянуть на футбол с другой стороны. «Когда смотришь на поле не просто как болельщик, видишь, как сложно приходится игрокам, как они терпят боль, атмосфера футбола захватывает всех, там невозможно остаться равнодушным, - считает Елена. - Футбол объединяет всех. В конце концов мы бы все просто не познакомились, если бы не футбол. А мы ведь тоже команда. У каждого из нас свое место, своя роль. И как сборная России будет сражаться на поле за честь страны, так и мы будем защищать интересы и авторитет своего города, губернии, своей страны».
Будет что рассказать детям и внукам!
Врач-рентгенолог СОКБ им. В. Д. Середавина Яна Ануфриева во время чемпионата будет работать на стадионе в мобильной бригаде на трибунах.
- Первый раз папа взял меня на стадион еще в детстве, - вспоминает она, - мне безумно понравилась атмосфера, с тех пор без футбола я уже свою жизнь не представляю. Поэтому жду матчей кубка России, жду чемпионата мира с особым чувством. Хотя понимаю, нам придется нелегко. Подготовка не остудила моего пылкого чувства к футболу, но позволила взглянуть на игры изнутри, и я стала более уважительно относиться к сотрудникам стадиона, к охране, медицинскому персоналу, всем, кто занят организацией игры и ее сопровождением, это тяжелый труд.
Я буду болеть за честную игру. Неважно даже, какие команды будут играть, футбольная атмосфера интересна сама по себе. Футбол – это и адреналин, и подзарядка, и возможность расслабиться, переключиться. Когда работаешь в круглосуточном режиме, сложно найти время на хобби, отдых полноценный. Но если выдаются эти два часа игры, ты можешь покричать, выдохнуть, выплеснуть негатив, и ты снова в форме! Будет, что потом рассказать детям и внукам, сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.
Фото: пресс-служба минздрава Самарской области
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