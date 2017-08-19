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Новости /  Общество /  Социум  

Фурсов пожаловался на Матвеева ещё и в СК

19 августа 2017 21:42
368
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Телеграмм-канал @Mordoded выложил сегодня скан письма Олега Фурсова, в котором он жалуется не кому-нибудь, а главе Следственного комитета Самодайкину на депутата Михаила Матвеева (blog-matveev.livejournal.com) за публикацию в нашем журнале "Всё в порядке, в Администрации Самары обыски", где мы приводим (вполне корректно на наш взгляд) несколько цитат из "Мордодеда". Олег Борисович как нам кажется, со смаком приводит в своей жалобе название канала, вводя таким образом его в официальный документоооборот. Так и видится, как ему отвечают: "В отношении указанного Вами канала "Мордодед" сообщаем следующее..."

Логика Фурсова не понятна: фактически одним днём он требует от депутата Матвеева (а не от блога: писем в наш адрес не поступало) "извинений" за "публикацию недостоверных сведений" (видимо, что "Мордодед" не писал, то что писал), скан письма публикует сегодня депутат в твиттере, и одновременно пишет "заяву" в Следственный комитет. Фактически, зная крутой нрав Матвеева, приглашая его контратаковать.

Сам депутат сегодня в твиттере прокомментировал письмо Фурсова как очередную попытку "команды созидания" поуправлять главой Следственного комитета Валерием Самодайкиным, используя его в качестве политической полиции. Ибо смысл писать в СК жалобу на пострадавшую "деловую репутацию" (гражданско-правовые отношения) или высасывать из пальца "оскорбление" Администрации (возможно только в отношении конкретной личности, обязательный признак- "неприличная форма") и "клевету" (все знали, что обысков не было, что апельсины не отрыгнуться морковкой, и что сити-менеджер "денег сам не берет" но утверждали обратное). Мы вот не знали, и добросовестно видимо заблуждались, что не берет, раз это гражданина заводит.

Еще раз подчеркнем нашу версию всего этого фантасмагорического бреда: кто-то в Белом доме упорно хочет выставить Фурсова посмешищем, диктуя ему что и куда писать. Обещая поддержку Дроздовой и Самодайкина, накручивая и взвинчивая вокруг какого-то анонимного канала с 1,5 тыс.читателями как вокруг бомбы под мирозданием. Вывод напрашивается один: сливаемая через "Мордодед" информация не такая уж и недостоверная, и её обнародование и чего паче принятие к производству тем же СК, а не то и ФСБ очень и очень тревожит "команду созидания". Логично?
 
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