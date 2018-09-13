Функции новых Apple Watch не будут работать в России

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Новое устройство не сможет делать ЭКГ на территории нашей страны. Это обусловлено особой договорённостью Apple с медучреждениями США, функция станет эксклюзивной для американских потребителей. Также на рынок России приедут только Apple Watch 4 с GPS-модулем, версия с LTE не будет экспортироваться. Это связано с правовым характером электронных симок в нашей стране, которыми оснащена модель.Напомним, Apple Watch 4 были презентованы вчера в Купертино вместе с новыми айфонами. Стоимость девайса составит 31 990 рублей, продажи стартуют 28 сентября.