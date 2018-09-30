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Новости /  Общество /  Социум  

Фрезеровщик из Самары Михаил Воронцов завоевал золотую медаль на EuroSkills 2018 в Будапеште

30 сентября 2018 17:07
490
И стал лучшим представителем РФ за что также получил медаль
И стал лучшим представителем РФ за что также получил медаль "Best of Nation". 

Михаил выступил на чемпионате Европы по компетенции "Фрезерные работы на станках с ЧПУ".

В общей сложности команда из России получила 19 наград (из них 9 золотых и 8 серебряных) и стали лучшими и в качественном, и в количественном зачёте, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.  
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Комментарии



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90
30 сентября 2018  17:07
И стал лучшим представителем РФ за что также получил медаль
Фрезеровщик из Самары Михаил Воронцов завоевал золотую медаль на EuroSkills 2018 в Будапеште
И стал лучшим представителем РФ за что также получил медаль "Best of Nation".  Социум
483
30 сентября 2018  16:42
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