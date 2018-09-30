Фрезеровщик из Самары Михаил Воронцов завоевал золотую медаль на EuroSkills 2018 в Будапеште

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Михаил выступил на чемпионате Европы по компетенции "Фрезерные работы на станках с ЧПУ".В общей сложности команда из России получила 19 наград (из них 9 золотых и 8 серебряных) и стали лучшими и в качественном, и в количественном зачёте, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.